Lille cede empate ao Lyon nos acréscimos, mas entra no G3 do Campeonato Francês

Nesta sexta-feira, pela décima rodada do Campeonato Francês, o Lille recebeu o Lyon, no Stade Pierre-Mauroy, e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Jonathan David ainda no primeiro tempo, enquanto Malick Fofana deixou tudo igual para os visitantes nos acréscimos.

Agora, diante do empate em casa, o Lille chegou aos 18 pontos e assumiu provisoriamente a terceira posição do Campeonato Francês. O Olympique de Marseille, quarto lugar, ainda joga na rodada e pode tomar a colocação.

O Lyon, por sua vez, com 15 unidades, subiu para a quinta colocação do campeonato.

O Lille volta aos gramados na próxima terça-feira (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Juventus, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, no no Stade Pierre-Mauroy. Do outro lado, o Lyon, na sexta-feira (7), visita o Hoffenheim, às 17h, pela quarta rodada da fase de liga da Europa League.

O GOL

O Lille inaugurou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo, com gol de Jonathan David. Após um vacilo na saída de bola da zaga do Lyon, o atacante aproveitou a chance, limpou o goleiro brasileiro Lucas Perri e tocou para o fundo das redes.

Aos 22 minutos do segundo tempo, o Lyon chegou ao empate com Ainsley Maitland-Niles. Porém, o tento dos visitantes foi anulado.

Nos apagar das luzes do duelo, aos 46 minutos, o Lyon, enfim, marcou o gol de empate. Malick Fofana recebeu assistência de Maitland-Niles e não desperdiçou a oportunidade de estufar as redes de Lucas Chevalier.