Liberados, Bernard e Zaracho reforçam o Atlético-MG na final da Copa do Brasil

O Atlético-MG divulgou, nesta sexta-feira, que o atacante Bernard e o meia Matías Zaracho foram liberados pelo departamento médico do clube e estão à disposição do técnico Gabriel Milito. Assim, os jogadores podem reforçar o Galo na partida da ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã.

Bernard se recuperou de uma ruptura do ligamento colateral medial no joelho direito, sofrida no dia 25 de setembro, na partida de volta entre Atlético-MG e Fluminense, pelas quartas de final da Copa Libertadores, na Arena MRV. O jogador sentiu a lesão ainda no primeiro tempo, após sofrer uma entrada do colombiano Kevin Serna, sendo substituído por Deyverson, que marcou os gols da vitória e classificou o Galo à semifinal da competição.

? DM Informa Recuperado de lesão e liberado pelo DM, Bernard está pronto e à disposição para o retorno! Vamos juntos, CAMpeão! ?? pic.twitter.com/Tm2HcS0hCM ? Atlético (@Atletico) November 1, 2024

Já o meia Matías Zaracho está há mais de dois meses sem entrar em campo, após precisar passar por uma cirurgia para tratar de uma hérnia do esporte. O último jogo que o argentino disputou foi no dia 20 de agosto, quando o Atlético-MG venceu o San Lorenzo, da Argentina, por 1 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, na Arena MRV.

O meia até viajou com a delegação atleticana para Buenos Aires no começo dessa semana, mas não foi utilizado no empate diante do River Plate (0 a 0) , nesta terça-feira, que garantiu o Atlético-MG na final da competição sul-americana, no Estádio Más Monumental.

Agora, o técnico Gabriel Milito ganha o reforço dos dois jogadores para a parte final da temporada do clube, que, além da decisão da Copa do Brasil, ainda faz a final da Copa Libertadores contra o Botafogo, no dia 30 de novembro.

O segundo jogo contra o Flamengo acontece no dia dez de novembro, às 16 horas, na Arena MRV.