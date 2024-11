Joia do Barcelona diz que não ficou surpreso com Vini Jr. não vencendo a Bola de Ouro

Grande parte do mundo do futebol esperava que o brasileiro Vinicius Júnior fosse o ganhador do prêmio da Bola de Ouro, que coroa o melhor jogador do mundo na temporada, algo que não se confirmou. No entanto, Pau Cubarsí, jovem zagueiro do Barcelona, não ficou surpreso com Rodri ter sido o vencedor. Ele ainda criticou a atitude do atacante do Real Madrid de não ir na cerimônia.

"Estar entre os 10 ou 20 primeiros da Bola de Ouro já é um bom prêmio e é importante para um jogador de futebol estar lá. Dani Olmo e eu não ganhamos, mas fomos lá. Não fiquei surpreso que o Vinicius não tenha vencido , ele estava muito equilibrado com o Rodri", disse à rádio RAC1.

W for Pau Cubarsí. ? pic.twitter.com/WLvot2MQts ? FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2024

Ao ser informado que não ganharia a Bola de Ouro, Vini Jr. sequer foi a Paris para prestigiar o evento. E não foi só ele: nenhum atleta do clube espanhol compareceu - nem mesmo o técnico Carlo Ancelotti ou o presidente Florentino Pérez. Essa foi uma forma de protesto do clube contra a decisão do vencedor.

Pau Cubarsí ainda elogiou seu parceiro de Barcelona Lamine Yamal, com quem esteve em grande parte de sua trajetória nas categorias de base. A dupla formada pelo clube catalão já é titular da equipe com apenas 17 anos.

"Agora todo mundo vê o que ele é, mas eu o conheço há anos e acho que ele tem capacidade para vencer . Acho que ele não tem teto, está em um nível espetacular, nunca se sabe onde ele vai parar, ele vai com muita confiança", falou.

Pau Cubarsí volta a campo com o Barcelona no próximo domingo, às 12h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O Espanyol será o adversário.