Jogos-treinos viram chance de reservas ganharem espaço com Zubeldía no São Paulo

O São Paulo tem apostado em jogos-treinos durante os longos intervalos sem partidas oficiais nessa altura da temporada para manter o ritmo e dar oportunidade para atletas menos utilizados pelo técnico Luis Zubeldía mostrarem que podem ser úteis nessa reta final de Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira, o São Paulo novamente enfrentou o EC São Bernardo no CT da Barra Funda, a exemplo do que já havia ocorrido há três semanas, e Zubeldía escalou duas equipes distintas, mas com um ponto em comum: apenas jogadores que não possuem, hoje, a condição de titular.

O time que começou o jogo-treino foi formado por Jandrei, Rafinha, Ferraresi, Belem e Welington; Santi Longo, Nestor e Galoppo; Wellington Rato, Ferreira e André Silva.

A equipe do segundo tempo teve Young, Moreira, Ruan, Sabino e Orejuela; Méndez, Liziero (Rafinha) e Alisson; Nestor (Gustavo Miranda, da base), Henrique e William.

Foi exatamente em um desses jogos-treinos que Erick conseguiu alçar ao posto de titular do São Paulo após a Data FIFA de outubro. Devido ao seu bom desempenho no primeiro duelo com o EC São Bernardo no CT da Barra Funda, o atacante, que marcou um dos gols na vitória por 3 a 0, ganhou uma oportunidade para começar jogando contra o Vasco da Gama, em Campinas, e não decepcionou, saindo como um dos destaques do time.

"Ter mais tempo para treinamento me permite analisá-los. Erick jogou hoje porque jogou muito bem no amistoso. Isso me fez escalá-lo [contra o Vasco]", comentou Zubeldía logo após a vitória sobre os vascaínos.

O São Paulo volta a entrar em campo somente na próxima terça-feira, contra o Bahia de Rogério Ceni, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em um confronto direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Até lá, Luis Zubeldía terá tempo suficiente para avaliar possíveis mudanças na equipe.