Hugo Souza vê "arbitragem caseira" e lamenta erros do Corinthians em eliminação para o Racing

O goleiro Hugo Souza criticou a arbitragem de Felipe Gonzalez na eliminação do Corinthians para o Racing, nesta quinta-feira, especialmente pela marcação do pênalti de José Martínez . O camisa 1 também não aliviou para a equipe e lamentou especialmente e chance desperdiçada por Rodrigo Garro, quando o Timão estava vencendo por 1 a 0.

"A gente tem que corrigir o que aconteceu, ver no vídeo, ver o que aconteceu deu errado e certo. Não podemos falhar nesse tipo de jogo, não podemos dar brecha, e a gente deu. Eles foram felizes no gol. O lance do pênalti foi duvidoso, a arbitragem estava caseira, mas isso não definiu o jogo. A gente teve a chance de fazer o segundo gol, falhamos. A consequência disso foi a eliminação. Precisamos seguir em frente, honrar essa camisa, esse clube que é gigantesco. Agora é seguir em frente, esfriar a cabeça", comentou Hugo Souza em entrevista à ESPN.

Minutos depois, em entrevista coletiva ao lado do técnico Ramón Díaz, Hugo aproveitou para falar o que o título da Sul-Americana significava para o elenco e reforçou que agora o time tem "finais" pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com a melhora recente, o Corinthians segue brigando contra a queda para a Série B.

"Foi um golpe duro para nós, sonhávamos com esse título, queríamos muito fazer história com essa camisa. Foram erros que não podemos cometer. Emocionalmente, tem que servir de motivação para frente. Temos a missão de deixar o clube na Série A, vamos dar tudo o que temos para isso se concretizar. Temos uma guerra na segunda (contra o Palmeiras), todo jogo vai ser assim. Que a eliminação nos sirva de motivação para que a gente consiga deixar o clube onde ele merece, que é na Série A", completou.

O Corinthians começou bem a partida contra o Racing e abriu o placar logo aos seis minutos, com Yuri Alberto, em grande jogada de Memphis Depay. Pouco tempo depois, o atacante holandês serviu Garro, que cara a cara com Arias, chutou em cima do arqueiro.

Quando o jogo parecia controlado, ainda na primeira etapa, os argentinos viraram com dois gols do meia Quintero. O primeiro de pênalti e o segundo oriundo de arremesso lateral.

Na segunda etapa, precisando correr atrás do prejuízo, o Timão se lançou ao ataque, mas não foi eficiente para furar o bloqueio defensivo dos argentinos.

Assim, o Corinthians se despediu da Sul-Americana, enquanto o Racing avançou para enfrentar o Cruzeiro na final. A grande decisão está marcada para o dia 23 de novembro no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena.