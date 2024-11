Flamengo conta com retorno de titulares e faz treino tático para enfrentar o Atlético-MG

Nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo avançou na preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela primeira partida da final da Copa do Brasil. O segundo treinamento visando o jogo que acontece no domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, contou com o retorno dos jogadores titulares.

No último treinamento desta quinta-feira, apenas os reservas e os não relacionados no confronto diante do Colorado, no Beira-Rio, participaram da atividade. Agora, no trabalho desta manhã, o técnico Filipe Luís pôde contar com os atletas titulares e comandou um treinamento tático.

O treinamento teve atividades com foco em bolas paradas e jogadas ensaiadas. Antes do confronto, Filipe Luís ainda tem o treinamento deste sábado para realizar os últimos ajustes e definir o 11 incial para medir forças com o Galo.

Retornos do Flamengo

Nas últimas duas partidas do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Alex Sandro acabou não sendo relacionado devido a dores musculares que o afastaram dos gramados temporariamente. Agora, porém, a tendência é de que o lateral-esquerdo esteja de volta e inicie a próxima partida como titular no confronto contra os mineiros.

Outro jogador que tem atraído atenção é David Luiz. O zagueiro desfalcou o time na partida contra o Internacional (1 a 1), realizada na última quarta-feira, devido a incômodos no tendão e no tornozelo, mas sua presença nos treinos indica um possível retorno. O experiente jogador, desse modo, deve estar à disposição da comissão técnica.

Além da volta de Alex Sandro ao 11 inicial, outra dupla que voltará ao time titular é composta por Léo Pereira e Arrascaeta. Tanto o zagueiro quanto o meia ficaram de fora do empate com o Internacional devido a suspensões, mas agora estão novamente à disposição para o próximo confronto.

Filipe Luís, no entanto, enfrenta uma série de desfalques confirmados. O volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique estão suspensos e não poderão jogar no Maracanã.

Além disso, Matías Viña, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro, todos afastados após cirurgias realizadas no segundo semestre, estão fora da temporada. Já De La Cruz, que sofreu uma lesão muscular, também não estará disponível para esta partida, completando a lista de ausências.

Por isso, um provável Flamengo titular tem: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Alcaraz, Arrascaeta e Gerson; Michael e Gabigol