Filipe Luís tem pelo menos 5 dúvidas para montar Flamengo na Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo terá nesta sexta-feira (1º) o primeiro treino com o elenco completo pensando na final da Copa do Brasil no domingo (3), contra o Atlético-MG. O técnico Filipe Luís ainda tem algumas dúvidas a sanar antes da partida e espera aproveitar as duas atividades restantes para chegar com o que tem de melhor no Maracanã.

O que aconteceu

O Fla terá oito desfalques. Erick Pulgar e Bruno Henrique estão suspensos. De la Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos seguem no departamento médico. Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada.

Por conta dos suspensos, Filipe foi obrigado a testar algumas formações diferentes para projetar a decisão. Alguns nomes como Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Arrascaeta e Gerson já estão certos na equipe caso não tenham algum problema até lá.

Na lateral-esquerda, Alex Sandro deve ser o escolhido. Ele foi poupado para seguir a recuperação do desgaste na coxa e estar bem para essa decisão. Mesmo que Ayrton Lucas esteja 100% fisicamente, o momento não o favorece. Os próximos treinamentos darão a Filipe a certeza sobre a escolha.

No ataque, o primeiro indicativo é que Gabigol será o titular, já que ele foi poupado contra o Internacional. O treinador, porém, indicou que Gonzalo Plata também pode atuar como camisa 9, além de ponta. Uma alternativa nesse caso seria ter Michael pelos lados, por exemplo. O "robozinho" também tenta pleitear a titularidade.

O meio é o setor que inspira mais dúvidas. Com Pulgar fora, Evertton Araújo e Allan disputam uma vaga, com vantagem para o mais jovem. Na posição de De la Cruz, Filipe Luís já indicou optar por Alcaraz ou até Léo Ortiz, usado como volante no clássico com o Fluminense. Isso abriria vaga para Fabrício Bruno na defesa.

O Fla teve dois testes para ver o que funcionava melhor, mas não fez uma formação completa sem os jogadores que estarão indisponíveis. Contra o Juventude, usou Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta e Gerson, com Gabigol e Michael na frente. Alcaraz e Plata entraram depois nas vagas dos homens de frente. Contra o Internacional, o meio teve Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz e Gerson, com Bruno Henrique e Plata na frente. Michael e Matheus Gonçalves entraram no segundo tempo na vaga dos dois gringos do ataque.

O Fla se reapresentou nesta quinta (31) após chegar de Porto Alegre no começo da tarde. Titulares fizeram o regenerativo e reservas foram a campo para o treinamento. O grupo ainda treina nesta sexta e sábado antes da final domingo, às 16h, no Maracanã.