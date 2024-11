Ex-presidente da Mancha critica violência entre organizadas: 'Deplorável'

Paulo Serdan, ex-presidente da Mancha Verde, relatou que vingança da torcida organizada "era esperada", mas critica forma violenta como ocorreu.

O que aconteceu

Serdan, em vídeo publicado nas redes sociais, disse que vingança da Mancha Verde sobre Máfia Azul era esperada: "Quando aconteceu lá na Fernão Dias, dois anos atrás, é inevitável e o universo sabia que um dia ia acontecer alguma coisa".

O ex-presidente da organizada reforçou que não concorda com confusões entre as organizadas: "Eu não compactuo com essa situação que hoje perpetua entre as torcidas organizadas. Que lógica tem uma pessoa caída no chão e a outra tá dando barrada de ferro na cabeça, então assim, eu continuo não compactuando com isso, eu continuo não entendendo isso e continuo achando isso deplorável. Eu acho que passou um pouquinho, perdeu a mão".

Serdan ainda falou sobre a morte de José Victor Miranda, de 30 anos, torcedor que pertencia à Máfia Azul: "Infelizmente tivemos um falecimento, tivemos uma morte, isso não é legal para ninguém. Eu nesses anos todos que eu tenho de torcida, eu já vi muitos amigos partirem e não é legal, não se comemora isso. Infelizmente aconteceu, não deveria ser dessa forma. Muito triste pela família do rapaz que se foi".

"Não é legal ver a nossa entidade também dessa forma. Torcidas organizadas são feitas de ação e consequência", disse o ex-presidente. "Agora a gente vai ver aí quais são as consequências para nossa entidade".