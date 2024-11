Estêvão revela em que posição jogava na infância: 'Muita gente não sabe'

Um dos principais jogadores do Palmeiras neste ano, o atacante Estêvão revelou, em entrevista ao Palmeiras Cast publicada nesta sexta-feira (1º), em que posição jogava quando ainda era criança.

O que ele disse

Querendo seguir os passos de seu pai, o agora atacante afirmou que jogava como goleiro. "Meu pai era goleiro e ele sempre me levava para os campos. Foi surgindo a paixão de futebol. No entanto, comecei no gol, muita gente não sabe disso. Queria ser igual meu pai."

A motivação para desistir de jogar na posição veio do próprio pai. "Fui, fui, fui e ele falou: 'Desiste do gol, porque goleiro sofre demais. Vai para linha'".

Driblador, Estêvão rechaça comparações com Neymar e Messi e diz que o apelido de "Messinho" está "sumindo" só agora. "Quando eu estava na base do Cruzeiro, saiu uma matéria e uma repórter me deu o apelido de 'Messinho'. Eu, particularmente, nunca gostei disso. Fazer comparações, até hoje, eu não gosto. Comparações com Neymar e outros jogadores eu não gosto. Meu pai sempre falou para manter os pés no chão.

O atleta foi convocado pelo técnico Dorival Júnior nesta sexta para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias, para a Copa do Mundo.