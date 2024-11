Escalação: Santos fecha preparação e deve ter só uma mudança para pegar o Vila Nova

O Santos treinou na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, e finalizou a preparação para o jogo contra o Vila Nova. A partida decisiva pelo retorno à elite está agendada para sábado, às 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B.

O técnico Fábio Carille comandou uma atividade tática, seguida por um complemento de bolas paradas, e deve fazer apenas uma alteração no time titular. O goleiro Gabriel Brazão está de volta após cumprir suspensão e retoma a vaga de Diógenes.

O zagueiro Luan Peres e o meia Miguelito novamente participaram dos trabalhos, mas ainda são dúvidas. O defensor desfalcou a equipe nos últimos jogos por um estiramento muscular na região intercostal esquerda, enquanto o jovem da base, que teve uma infecção gastrointestinal, busca a melhor forma física.

Jair, por sua vez, é baixa certa para Fábio Carille. O jogador, de apenas 19 anos, trata uma inflamação do músculo do quadril direito.

A provável escalação do Santos, portanto, é: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva.

O Peixe vem de uma vitória sobre o Ituano, em Itu, e pode garantir o acesso à Série A nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Vila Nova e torcer por um tropeço do Ceará diante do Avaí, no domingo.

O time alvinegro é o líder isolado da Segunda Divisão, com 62 pontos conquistados em 34 jogos.