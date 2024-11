Dorival vê "injustiça" em resultado da Bola de Ouro e cita merecimento de Vini Jr.: "Foi decisivo"

A "derrota" de Vinícius Júnior na Bola de Ouro foi tópico abordado na coletiva do técnico Dorival Júnior, após o anúncio da convocação dos jogadores que disputarão mais duas rodadas das Eliminatórias pela Seleção Brasileira. O treinador considerou o resultado injusto e saiu em defesa do jogador brasileiro, que, novamente, marcou presença entre os convocados.

A premiação da Bola de Ouro, que aconteceu na última segunda-feira premiou o volante Rodri, do Manchester City, com o prêmio de melhor jogador da temporada 2023/2024. Atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior ficou em segundo lugar.

"Eu tive uma conversa com ele um dia antes, não após. Prefiro fazê-lo agora pessoalmente. Na minha opinião, uma situação injusta. Até porque é uma premiação individual e se teve dentro disso um atleta que tenha sido decisivo, agudo, letal e seu talento foi mostrado, acredito que tenha sido nessa última temporada justamente ele. Nada contra quem acabou ganhando o prêmio. Pelo contrário, o reconhecimento de um dos grandes atletas do futebol mundial e espanhol nessa última temporada, vem se destacando muito. Porém, o Vinícius, pelo trabalho que fez, acredito que deveria ter tido uma atenção diferente", avaliou Dorival.

Antes da premiação, havia uma crença e certo otimismo do público, principalmente brasileiro de que Vini Jr. fosse eleito o melhor jogador da temporada. O brasileiro de 24 anos foi um dos destaques do Real Madrid na conquista do título da Liga dos Campeões. O atacante sequer compareceu a Paris para a cerimônia.

O resultado da premiação causou até certa revolta entre torcedores. Apesar de entender como uma injustiça o resultado, Dorival apontou para outro lado da situação e destacou o apoio que Vini Jr. recebeu dos brasileiros. Para ele, o atacante ainda terá outras oportunidades para mostrar, novamente, sua qualidade e, quem sabe, vencer a premiação individual.

"Por outro lado, vejo que o maior prêmio talvez que o Vinicius tenha ganhado seja o reconhecimento e respeito do seu povo. A grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça que foi feita com o atleta que, por merecimento, poderia ter tido essa premiação. Sempre acreditei que o futebol, por ser coletivo, é um lugar onde deveríamos premiar coletivamente uma equipe. Para nós soa como um desafio que parar possamos premiá-lo e então coletivamente a todos os brasileiros, se Deus quiser, daqui a um tempo, na decisão de uma Copa do Mundo. Um atleta como o Vini terá outras temporadas para confirmar o que sabemos, que foi o maior atleta dessas competições. Ele, sim, foi um cara decisivo em muitos momentos", finalizou o treinador.

Vini Jr. ainda tenta se encaixar na Seleção de Dorival Júnior. Convocado para mais dois compromissos do Brasil, o atleta ex-Flamengo estará com a delegação brasileira para os jogos da 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. O primeiro compromisso do Brasil será contra a Venezuela, no dia 14, às 18 horas (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín.

Com 16 pontos, o Brasil é o quarto colocado na tabela, quatro pontos atrás da Argentina, que é líder.