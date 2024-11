Dorival revela dificuldade em manter regularidade na Seleção e admite buscar por atletas polivalentes

Nesta sexta-feira, na sede da CBF, Dorival Júnior convocou os atletas que irão defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, respectivamente. Durante a coletiva de imprensa, o treinador considerou difícil manter a regularidade da equipe e reforçou sua busca por jogadores que desempenhem mais de uma função em campo, como Rodrygo e Luiz Henrique.

"Às vezes ficamos avaliando nossos clubes e a demora para que encontremos um caminho, uma regularidade, uma equipe base. Você pode observar que algumas equipes, já finalizando o ano, e talvez ainda não tenham encontrado esse equilíbrio até então. Não é uma situação fácil, simples. Acredito que depois da Copa América tivemos uma evolução. E essa competição foi muito importante para isso, para termos um conhecimento um pouco maior, de detalhes de cada atletas, qualidades de cada um", disse.

"Estamos sempre procurando trabalhar com jogadores que desempenham funções em campo, não apenas uma. Essa própria convocação é no sentido de preenchermos um pouco mais esse quesito. Acredito que estamos em processo de evolução, ainda não é o ideal. Também oscilaremos um pouco até encontrarmos uma regularidade. Mas, acho que estamos já caminhando numa outra condição, é o que espero que se mantenha nessas próximas duas partidas para que no ano seguinte sejamos ainda melhores", complementou.

"São jogadores que se adaptam às funções. Se observarmos, temos apenas um centroavante de origem, como podemos colocar o Igor. Mas temos jogadores que de repente podem desenvolver essa função, como são os casos do Luiz Henrique, o próprio Rodrygo, que fez nos jogos contra Inglaterra e Espanha. São jogadores que se adaptam rapidamente em funções importantes do ataque. O que eu quero é que eles tenham liberdade. Liberdade com aproximação, com dinâmica, objetividade" afirmou.

"Se nossa equipe encontrar isso, fatalmente estaremos muito próximos do que queremos. Buscamos sempre os melhores, as vezes abrimos mão de um ou outro jogador, mas a qualquer momento podem estar voltando. O importante é fortalecer o máximo possível a estrutura da equipe, mexendo um pouco menos e tentando encontrar um caminho um pouco mais seguro", finalizou Dorival.

A Seleção Brasileira ganhou um respiro por conta das últimas vitórias nas Eliminatórias. Na última data Fifa, a Amarelinha visitou o Chile em Santiago e venceu de virada, por 2 a 1. No jogo seguinte, enfrentou o Peru no Mané Garrincha, em Brasília, e goleou por 4 a 0.

Com os resultados, o Brasil subiu para a quarto lugar da tabela, com 16 pontos. O atual líder da competição é a Argentina, com 22 somados. Os seis melhores colocados garantem vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.