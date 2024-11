Dorival diz que Neymar se colocou à disposição da Seleção e justifica ausência de Endrick na lista

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira, na sede da CBF, os atletas que irão defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Todavia, a lista não conta com as presença de Neymar e de Endrick. O treinador explicou o motivo de não ter chamado a dupla.

Neymar já se recuperou de sua grave lesão no joelho e, inclusive, voltou a atuar pelo Al-Hilal. O jogador retornou aos gramados no último dia 21 de outubro, entrando na segunda etapa da vitória do time saudita sobre o Al Ain, a equipe dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Dorival, entretanto, pediu cautela com a volta do astro à Seleção. Ele disse que tem monitorado o caso e que Neymar, inclusive, se colocou à disposição. No entanto, Dorival achou prematuro convocá-lo com pouco tempo em campo. Na coletiva, o comandante afirma que espera o retorno do jogador para o ano que vem.

"Tivemos um acompanhamento muito próximo de tudo o que vem acontecendo com o Neymar. Até porque sua lesão aconteceu aqui. Não foi chamado nesse momento, tenho a obrigação de falar desse atleta pela importância que tem. Pelo respeito que temos com ele, pela capacidade que possui. Nesses últimos 60 dias, falei com ele em duas ou três oportunidades. Mas todos nós estamos atentos com a evolução dele. Ele já está praticamente totalmente recuperado, mas ainda teve poucos minutos dentro de campo. Isso foi o que pesou bastante. Quero frisar que ele se dispôs a estar aqui dentro, gostaria muito que pudesse ser relacionado, mas ele também entendeu a situação. Acho que temos que ter cuidado", justificou.

"Se todo processo no seu clube foi respeitado dessa forma, para que houvesse uma recuperação rápida, nós temos que respeitar isso e o preparamos para a virada do ano, na próxima convocação, onde ele com certeza terá um tempo maior e o resgate de sua confiança. Friso isso porque é fundamental um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui sempre que for chamado. Isso para nós tem uma importância muito grande. Temos que enaltecer essa postura que ele teve. Nós nos reunimos e achamos conveniente não chamá-lo para não cometer nenhuma precipitação", completou.

O caso de Endrick é semelhante. Apesar do início promissor, o garoto vem tendo poucos minutos no Real Madrid, de Carlo Ancelotti. Dorival, portanto, decidiu dar preferência a jogador que estão atuando com frequência. Todavia, não fechou as portas para ex-atacante do Palmeiras.

"Temos várias decisões que às vezes são tomadas momentos antes de anunciar a lista final. É interessante isso. Temos uma situação que precisa ser bem definida. Se os jogadores estão ou não atuando, é um peso maior para aqueles que estejam, porque você não tem tempo para treinamento. Temos que pensar muito nesses detalhes, são importantes e decisivos para um momento de definição como esse. O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos, vinha nos dando uma boa resposta. Ele está hoje em um momento de transição, vivendo talvez na maior equipe do futebol mundial. É um processo natural, essa chegada, a adaptação, isso demanda um pouco mais de tempo. Nós temos que conviver com essa situação. As portas não estão fechadas para o Endrick, pelo contrário, ele sabe disso. Sabe que eu tenho confiança nele e tudo é uma questão dele voltar a se colocar dentro do seu clube, com calma e com paciência, para que ele brigue novamente por seu espaço", afirmou.

"Essa paciência é a mesma que o clube dele está tendo nesse processo de chegada, de adaptação. É natural que de repente alguns jogadores que não estão atuando em clubes nos crie uma situação um pouco mais complicada. Sempre defendi que preciso de todos atuando para que aqui estivesse. As observações passam muito por isso. Alguns jogadores, de repente, não atuaram nos últimos dois jogos, pode acontecer. Agora chega a três, quatro, você precisa ter um outro tipo de atitude. A convocação passa pelo respeito de tudo isso, uma preferência um pouco maior pelos jogadores que estão atuando. Você não tempo de recuperá-los fisicamente para que ele fique em suas melhores condições, o jogador precisa chegar aqui já atuando. Esse talvez seja o principal ponto quanto a isso", concluiu.

O Brasil encara a Venezuela no dia 14 de novembro (uma quinta-feira), no Monumental de Maturín. A partida ocorre a partir das 18h (de Brasília).

Em seguida, os comandados de Dorival Júnior medem forças com o Uruguai cinco dias depois, em uma terça-feira. A partida, que será disputada no Arena Fonte Nova, em Salvador, está agendada para as 21h45.

A Seleção Brasileira ganhou um respiro por conta das últimas vitórias na Eliminatórias. Na última data Fifa, a equipe ganhou do Chile em Santiago, de virada, por 2 a 1, e, no jogo seguinte, goleou o Peru em Brasília, por 4 a 0.

Com os resultados, o Brasil subiu para a quarto lugar da tabela, com 16 pontos. O líder é a Argentina, com 22. Os seis melhores colocados garantem vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.