Dorival critica derrota de Vini Júnior na Bola de Ouro: 'Situação injusta'

Técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior expôs sua opinião sobre Vinicius Júnior ter sido derrotado por Rodri na disputa pela Bola de Ouro.

O que aconteceu

Questionado em coletiva, o técnico do Brasil disse que achou "injusto" Vini Júnior ter perdido a disputa da Bola de Ouro: "Na minha opinião, uma situação injusta. Se teve, dentro de uma premiação individual, um atleta que tenha sido decisivo, agudo, letal, e que o seu talento foi mostrado para o mundo todo, eu acredito que tenha sido nessa última temporada justamente ele".

Dorival reforçou merecimento de Rodri, mas acredita que o atacante do Real Madrid foi superior: " Nada contra quem acabou ganhando o prêmio (Rodri), muito pelo contrário, o reconhecimento de um dos grandes atletas aí do futebol mundial espanhol nessa última temporada, um garoto que vem se destacando muito, porém, o Vinícius pelo trabalho que fez, eu acredito que deveria ter tido uma atenção um pouco diferente".

"Eu acho que o maior prêmio, talvez, que o Vinicius tenha ganho, tenha sido o reconhecimento e o respeito do seu povo", disse o treinador. "Eu acho que a grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça ou o tamanho dela que havia sido feita com um atleta que, por merecimentos, com certeza poderia ter tido essa premiação. Vinicius terá ainda outras temporadas para confirmar aquilo que todos nós sabemos, que ele foi o maior atleta dessas últimas competições".