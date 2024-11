Diretoria do Corinthians vê erros no trabalho de Ramón, mas não quer trocar de técnico em 2024

A diretoria do Corinthians entende que o técnico Ramón Díaz tem se equivocado em algumas decisões, especialmente nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, a ideia da cúpula corintiana é manter a atual comissão técnica até o final de 2024.

Ramón deve ser cobrado pela alta cúpula corintiana nos próximos dias, assim como os jogadores. Mesmo assim, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a diretoria entende que esse grupo é capaz de se livrar da zona de rebaixamento e ainda brigar por uma vaga para a próxima Copa Sul-Americana.

Após a eliminação para o Racing na semi da Copa Sul-Americana, o técnico Ramón Díaz foi questionado sobre seu futuro. O treinador argentino reforçou que tem contrato até o final da próxima temporada e disse acreditar que o trabalho da comissão técnica é "excelente", contextualizando a situação do time em julho, quando foi contratado.

"Creio que o trabalho que estamos fazendo, de toda a comissão e dos jogadores, é excelente pois competimos. Quando chegamos... vocês lembrar por que me chamaram. Me chamaram para salvar a equipe. E competimos em duas copas. É uma equipe nova, tem três meses. Tivemos a sorte de, pela característica da equipe, ganharmos partidas importantes para sair da zona. Esse era nosso objetivo. Mas os jogadores foram capazes de brigar em duas semifinais importantes que não estavam nos planos. Vamos seguir lutando para terminar bem o Brasileiro", comentou Ramón Díaz em entrevista coletiva.

Faltam sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O Corinthians se encontra na 15ª posição, com 35 pontos, um a mais em relação ao Z4. Na próxima segunda-feira, a equipe terá pela frente o rival Palmeiras, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada.

O Corinthians iniciou o ano com Mano Menezes no comando técnico, mas ele não aguentou a pressão após um péssimo início de Campeonato Paulista. António Oliveira assumiu em seguida, mas teve dificuldades no primeiro turno do Brasileiro e não se sustentou no cargo.

Ramón Díaz, que chegou para substituir o treinador português, soma até aqui 26 jogos à beira do campo, com nove vitórias, nove empates e oito derrotas.