Cruzeiro renova patrocínio com a Adidas até o final de 2030

Nesta sexta-feira, o Cruzeiro anunciou que renovou seu contrato com a Adidas como fornecedora de material esportivo do clube por mais cinco anos. O acordo, que ia até o final de 2025, passa a valer até dezembro de 2030.

"Para nós, é motivo de muita alegria o anúncio da extensão da nossa parceria com a Adidas. Todas as negociações aconteceram de maneira muito positiva, afinal, as duas partes tinham a mesma intenção de continuar com essa união. Ficamos muito satisfeitos com o resultado final do novo contrato e, por isso, ressaltamos a confiança da Adidas no projeto que temos para o clube. Tenho certeza que teremos ainda mais sucesso juntos", celebrou Pedro Lourenço, o Pedrinho, presidente do Cruzeiro.

O novo acordo é o maior contrato de patrocínio de material esportivo da história do clube mineiro e é válido para todas as categorias da equipe, incluindo o futebol feminino e de base além do profissional. A marca alemã estampa os uniformes do Cabuloso desde 2020.

"É motivo de muito orgulho para a Adidas a renovação do nosso vínculo junto ao Cruzeiro, ultrapassando a expressiva marca de uma década de parceria. Valorizamos relações sólidas, de longo prazo, e estamos certos de que seguiremos construindo em conjunto o brilhante futuro do Cruzeiro ao lado das três listras", destaca Olivier Gianina, diretor geral da Adidas Brasil.

Na última quarta-feira, o clube garantiu sua vaga para a final da Copa Sul-Americana ao vencer o Lanús por 1 a 0. A decisão está marcada para o dia 23 de novembro, contra o Racing, da Argentina, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, no Mineirão.