Corinthians: Ramón trabalha mal mesmo com elenco melhor, diz Bodão

Ramón Díaz faz um trabalho ruim no Corinthians mesmo com um elenco melhor do que seus antecessores tiveram à disposição, analisou o jornalista Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, no UOL News Esporte desta sexta (1).

É ruim, mas agora mexer, acho uma bobagem. Tem que ir com ele [Ramón Díaz] mesmo, mas é ruim. A gestão é ruim. Se pegar o percentual de vitórias, é um dos mais baixos entre todos os técnicos que o Corinthians teve. E ele teve melhor elenco que os outros.

Muito melhor elenco que o Mano teve, que o português António Oliveira teve. O trabalho é fraco. Marco Antônio

Segundo Marco Antônio, Ramón Díaz repetiu na eliminação para o Racing na Sul-Americana um dos erros constantes no seu trabalho no Timão. Enche o time de atacantes, esvaziando o meio.

Ele é ousado, bota todo mundo na frente. E esquece do meio-campo. As mexidas dele não costumam dar certo. Ontem, mais uma vez, foi a mesma coisa. Marco Antônio

