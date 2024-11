Comentarista do SporTV comete gafe ao pedir convocação de jogador argentino

O comentarista Paulo César Vasconcellos, do SporTV, cometeu uma gafe, nesta quinta-feira (31), ao pedir a convocação do atleta argentino Bernabei, do Internacional, para a seleção brasileira.

O que aconteceu

A fala foi durante o Seleção SporTV, quando o assunto era a convocação da seleção brasileira. "Sabe quem eu gostaria de ver na lista? O Bernabei, lateral-esquerdo do Internacional. Já que o Dorival contempla jogadores que atuam no futebol brasileiro e as laterais estão em aberto", disse Paulo César.

O apresentador André Rizek ironizou a "gafe" um dia após o ocorrido, durante programa desta sexta-feira (1º). "Ontem, cometemos uma gafe aqui no programa que foi mencionar o nome de Bernabei como possível convocado", disse ele. "Se você se desinformou assistindo ao programa de ontem, peço desculpas. Se você se divertiu com os memes, porque viralizamos mundo afora, eu sei que é do jogo, foi uma gafe e um deslize imperdoável".

No X (antigo Twitter), Rizek também brincou com a situação. "Quando o Bernabei se naturalizar e virar o novo Roberto Carlos, não se esqueçam de lembrar que foi no Seleção que tudo isso começou! Ps: já chequei que só jogou pelos caras na base. Sai fora, Scaloni!".