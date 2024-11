Com pênalti no fim, Grêmio arranca empate com o Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão

Em duelo movimentado, Fluminense e Grêmio empataram por 2 a 2, nesta sexta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os gaúchos foram a 39 pontos e seguem na 11ª posição. Já os cariocas foram a 37, logo atrás na classificação do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio abriu o placar no primeiro tempo, com Braithwaite. Só que o Fluminense empatou antes do intervalo, com Arias. Na etapa final, Kauã Elias virou o jogo para os donos da casa. Só que nos acréscimos, Reinaldo decretou o empate no Maracanã.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Internacional, na próxima sexta-feira, no Beira-Rio. No mesmo dia, o Grêmio encara o Palmeiras, no Allianz Parque.

O Fluminense ficou com a posse de bola no início da partida, mas sofria para criar bons lances no ataque. O Grêmio aproveitou os espaços dados pelos donos da casa para criar a primeira chance do duelo, aos 13 minutos. Reinaldo ficou com a bola após avanço de João Pedro, mas chutou pela linha de fundo.

O panorama da partida seguia o mesmo. Tanto que em mais um avanço rápido, o Grêmio abriu o placar, aos 22 minutos. Reinaldo chutou, Fábio deu rebote e Braithwhaite mandou para a rede.

O revés fez o Fluminense aumentar a intensidade. A partir daí, os donos da casa começaram a criar bons lances. Primeiro, Arias aproveitou cruzamento, mas cabeceou pela linha de fundo. Depois, Lima entrou na área, mas finalizou no pé de Marchesín, que fez grande defesa.

De tanto insistir, os cariocas chegaram ao empate aos 41 minutos. Arias recebeu passe e chutou sem chance para o goleiro gremista. Assim, o duelo ficou igual no intervalo.

No segundo tempo, o jogo se assemelhou ao primeiro. O Fluminense com a bola, mas o Grêmio sendo perigoso nos contra-ataques. Tanto que os visitantes quase marcaram aos sete minutos. Aravena fez boa jogada e finalizou perto do gol. Os donos da casa responderam em seguida quando Arias mandou a bola na trave.

Aos poucos, o Fluminense melhorou e passou a dominar o confronto. Os cariocas quase viraram aos 19 minutos, em chute de Kauã Elias que parou em Marchesín. Só que na cobrança de escanteio, o próprio atacante cabeceou para a rede para fazer o segundo gol.

O Grêmio foi obrigado a avançar após o gol. Os visitantes quase empataram aos 26 minutos. Fábio cortou cruzamento, mas Cristaldo tentou o cabeceio por cobertura. Só que Thiago Santos apareceu para salvar o Fluminense.

No entanto, os gaúchos não tiveram força para seguir na pressão. O Fluminense continuou com a postura ofensiva e quase marcou aos 36 minutos. Nonato foi lançado na área, mas finalizou em cima de Marchesín.

Nos minutos finais, o Grêmio buscou na base da raça uma pressão. Os gaúchos foram recompensados nos acréscimos quando Arezo foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Reinaldo cobrou com categoria para decretar o empate no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 2 GRÊMIO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 1 de novembro de 2024 (sexta-feira)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: Martinelli, Kauã Elias, Fábio, Arias, Thiago Santos e Ganso (Fluminense); Reinaldo, Soteldo, Villasanti e Braithwaite (Grêmio)



Cartão vermelho: Felipe Melo (Fluminense)

GOLS



FLUMINENSE: Arias, aos 41min do primeiro tempo; Kauã Elias, aos 20min do segundo tempo



GRÊMIO: Braithwaite, aos 22min do primeiro tempo; Reinaldo, aos 53min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal), Lima (John Kennedy) e Paulo Henrique Ganso (Nonato); Keno (Marquinhos), Jhon Arias e Kauã Elias (Cano)



Técnico: Mano Menezes

GRÊMIO: Agustín Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Mathías Villasanti, Dodi (Arezo), Edenilson (Cristaldo); Aravena (Nathan Fernandes), Yeferson Soteldo (Monsalve); Martin Braithwaite (Diego Costa)



Técnico: Renato Gaúcho