Com futuro incerto, Gil foi desfalque apenas em três dos 50 jogos do Santos em 2024

Na reta final da temporada, o zagueiro Gil ainda tem a continuidade no Santos para 2025 incerta. O defensor, mesmo aos 37 anos, se mostrou em boa forma e com atuações convincentes no Paulistão e na Série B.

Prova disso é que o zagueiro perdeu apenas três jogos dos 50 disputados pelo Peixe. A derrota para o Amazonas, por 1 a 0, na Arena da Amazônia, foi a primeira vez dele como baixa para o time de Fábio Carille. Na ocasião, a necessidade de poupa-lo foi a justificativa.

Depois, no triunfo contra o Paysandu, por 3 a 0, no Mangueirão, Gil ficou de fora para ser preservado por conta de dores musculares. Já no revés para a Chapecoense, por 3 a 2, na Arena Condá, o zagueiro foi desfalque por suspensão.

O defensor, portanto, atuou em 47 dos 50 jogos do Santos e sempre como titular. No Paulistão, por sinal, o jogador participou de todos os duelos. Com 4,218 minutos, ele é o atleta com maior minutagem no elenco na temporada.

Em seu próximo compromisso, o Peixe enfrenta o Vila Nova, às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Vila Viva Sorte. Com 62 pontos, o Alvinegro Praiano é o líder isolado da Série B e tem o retorno para a elite do futebol brasileiro encaminhado.