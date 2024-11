Celular complica situação de presidente da Mancha em caso de emboscada

A investigação da polícia apontou que o celular do presidente da Mancha Verde, Jorge Luis Sampaio Santos, esteve no local da emboscada à Máfia Azul, no último final de semana.

O que aconteceu

A perícia da polícia apontou que a localização do celular de Jorge coincidiu com a do ataque à organizada do Cruzeiro. A emboscada ocorreu por volta das 5h da madrugada do último domingo (27) n altura do km 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, no sentido Belo Horizonte.

Esse é mais um indício utilizado pela polícia para considerar o presidente da Mancha como o "mentor intelectual e principal interessado" na ação, embora ele não tenha sido identificado no local por imagens. A emboscada é tida como um revide de confronto anterior entre as torcidas ocorrido em 2022, em que Jorge foi agredido e teve documento tomado.

Já os outros cinco membros da organizada que tiveram prisão temporária decretada foram identificados, seja por terem sido flagrados em gravações ou participação na emboscada acusada por filmagens de seus carros nos arredores da ataque por câmeras de monitoramento.

A lideranças da mancha não foram localizados pela polícia no cumprimento dos mandados. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu as ordens na manhã desta sexta-feira (1). A Justiça autorizou na última quarta (30) as prisões e também decretou dez mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo, Taboão da Serra e São José dos Campos.

Eles já são considerados foragidos. Viaturas retornaram ao prédio do Dope, na Barra Funda, trazendo materiais apreendidos, mas com nenhum preso.

Apreensões realizadas

Policiais foram à sede da Mancha logo cedo e voltaram de lá com os primeiros materiais apreendidos na ação. Os agentes arrombaram a porta do estabelecimento, na Rua Turiassu, e cumpriram a ordem judicial. Duas viaturas voltaram ao prédio do Dope por volta das 6h20 e tiraram dois malotes do interior dos veículos. Eles apreenderam documentos, maquininhas de cartão e um cofre.

A polícia também apreendeu uma barra de ferro, roupas, um taco de golfe e um Celta no cumprimento de outross mandados contra lideranças da Mancha Verde. Ainda não foi divulgado de qual local fizeram a apreensão em questão. O Celta foi flagrado nas imediações da emboscada por câmeras de monitoramento. O veículo é de um integrante da organizada.

Os seis integrantes da Mancha com mandados de prisão são o presidente Jorge Luis Sampaio Santos, o vice Felipe Matos dos Santos , conhecido como, Fezinho, e outros quatro integrantes ligados à diretoria. A prisão temporária foi solicitado pela polícia e endossada pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo).

Os mandados são de prisão temporária por 30 dias.

Todos eles foram enquadrados pela polícia nos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal, delito hediondo, incêndio e associação criminosa, além de promover tumulto, praticar ou incitar a violência.

A ação está sendo realizada por policiais do Dope (Departamento de Operações Estratégicas), Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), GER (Grupo Especial de Reação) e Antissequestro. Integrantes do Ministério Público acompanham os mandados.