CBF se reúne com executivos da Nike enquanto discute renovação de contrato

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com a convocação da seleção como "intervalo", a CBF faz nesta sexta-feira uma reunião com executivos da Nike.

A empresa tem contrato com a entidade até o fim de 2026 e as partes estão negociando a renovação.

O encontro da vez não é tratado como definitivo para confirmação do novo acordo e é visto como natural diante do prazo de dois anos para o término do contrato atual.

A CBF aproveita a ocasião para passar demandas aos representantes da Nike e dar um retorno sobre o que pensa do trabalho da empresa.

A relação é longa. A parceria começou na temporada 1996 e há desejo das partes que ela continue. Mas os termos, especialmente os financeiros, ainda não estão sacramentados.

A CBF entende que tem até o fim do ano para concluir a negociação de forma prioritária com a Nike.

Se por acaso não entrarem em um denominador comum, aí a CBF abre brecha para outras empresas.