Caio Paulista vê Palmeiras "em uma crescente" e projeta Derby fora de casa: "Jogo muito difícil"

O Palmeiras está invicto há onze jogos no Campeonato Brasileiro e tenta manter essa sequência no ano. A equipe comandada por Abel Ferreira entra em campo na segunda-feira para enfrentar o Corinthians, em duelo da 32ª rodada. O lateral-esquerdo Caio Paulista destacou a confiança pré-Derby e projetou o duelo.

"Eu fico muito feliz, é um jogo que tem uma magnitude muito grande. Nós estamos nos preparando bastante. Estou muito confiante de que vai ser uma grande partida. Espero que consigamos fazer um bom jogo lá e sair com um resultado muito importante", disse.

Atualmente titular, Caio Paulista terá a chance de disputar seu primeiro Derby. O atleta chegou ao clube neste ano e ficou apenas no banco de reservas nos dois confrontos contra o rival, anteriormente, na temporada. Hoje lesionado, Piquerez foi titular em ambas oportunidades.

Na última rodada, o Palmeiras cedeu empate por 2 a 2 ao Fortaleza, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão chegou a 61 pontos e se manteve na segunda posição, mas a três pontos do Botafogo, que conseguiu abrir a vantagem.

"Agora temos um jogo muito difícil, um clássico, sabemos da dificuldade de jogar na arena deles, mas vamos lá buscar os três pontos. Nossa equipe tem se portado muito bem jogando fora de casa, tivemos uma semana muito boa de trabalho e estamos em uma crescente. O importante é continuar pontuando, todo ponto é muito importante", avaliou.

Depois de ser campeão paulista pelo Palmeiras, Caio Paulista tem a expectativa de conquistar seu primeiro título no âmbito nacional pelo Verdão.

"Seria muito grandioso, não só para mim, mas por todo o contexto, pelo grupo vitorioso que nós temos. Estamos nessa luta, batalhando diariamente, sempre buscando evoluir para chegar às partidas com a nossa melhor performance", finalizou.