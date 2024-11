Bernabei diz não ter "rancor" de Coudet e comenta adaptação no Internacional

Um dos grandes destaques do Internacional nesta reta final de temporada é o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei. Antes da chegada do treinador Roger Machado, o argentino estava recebendo poucas oportunidades de Eduardo Coudet, mas revelou não guardar rancor do ex-técnico Colorado.

"Quando cheguei joguei apenas uma partida e depois fui para o banco até a chegada do Roger Machado, mas sou um jogador que quer trabalhar para melhorar e não estou muito interessado em entrar nisso porque cada treinador tem a sua posição", disse ao jornal Olé.

"Não sou uma pessoa que vai guardar rancor. Pelo contrário, procuro aprender e melhorar e tirar tudo de técnico para continuar agregando", acrescentou.

Bernabei surgiu no Lanús e acabou sendo vendido em 2022 ao Celtic, da Escócia, onde não conseguiu se adaptar muito bem e acabou sendo emprestado ao Internacional até o final deste ano. O jogador comparou sua adaptação no futebol escocês e brasileiro.

"Um pouco disso se resume aos técnicos e também porque cheguei aqui [no Internacional] e tenho Mercado, Rafael Borré, Lucas Alario, Sergio Rochet, companheiros argentinos e uruguaios, falamos a mesma língua. São também jogadores com muita experiência, com muita experiência, futebolistas de seleções. Tenho uma equipa maravilhosa, tenho ao meu lado jogadores com muita experiência e prestígio. Isso me ajudou muito aqui, me adaptei muito rápido por isso.

"Não foi o caso na Escócia, uma questão de língua, outra de forma e sistema de jogo que cada treinador opta. Mas você trabalha para poder estar lá e eu tive que ser campeão lá e jogar alguns minutos", completou.

Buscando manter a boa fase, Bernabei volta a campo com o Internacional na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O jogo é contra o Criciúma e é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Internacional é o quinto colocado do Brasileirão, com 53 pontos conquistados.