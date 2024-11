Bayer Leverkusen cria chances, mas não consegue furar defesa do Stuttgart e empata pelo Campeonato Alemão

Nesta sexta-feira, a nona rodada do Campeonato Alemão teve início com o empate sem gols entre Bayer Leverkusen e Stuttgart, na BayArena, em Leverkusen. O time da casa teve o controle durante boa parte do jogo e criou as melhores chances, mas não conseguiu passar pelo goleiro Nubel, que estava inspirado.

O resultado faz com que o Leverkusen não se aproxime dos líderes da competição, ficando em terceiro lugar, com 16 pontos. O Stuttgart também desperdiçou chance de subir na tabela e ocupa a sétima colocação, com 13.

Ambas as equipes voltam a campo pela Liga dos Campeões. O Bayer enfrenta o Liverpool, na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra. O Stuttgart, por sua vez, recebe a Atalanta, na quarta-feira, às 17h, na Merecedes-Benz Arena.

Pela Bundesliga, o Leverkusen visita o Bochum na próxima rodada, no dia 9 de novembro, às 11h30. Já o Stuttgart enfrenta o Eintracht Frankfurt, no dia 10, às 13h30, em seus domínios.

O Leverkusen ficou mais com a bola e partiu para cima no primeiro tempo. Frimpong e Grimaldo chutaram rasteiro para boas defesas de Nubel.

Aos 31 minutos, quando o goleiro do Stuttgart não conseguiu evitar o gol de Frimpong, Boniface tinha deixado a bola sair pela linha de fundo ao realizar o cruzamento.

Na segunda etapa, os donos da casa continuaram pressionando em busca do gol. Boniface teve a melhor chance da partida quando recebeu lançamento, deu drible de corpo em Rouault e, cara a cara com Nubel, parou em uma defesaça do goleiro.

O Stuttgart tentou ter mais posse de bola na reta final, mas não assustou os mandantes.