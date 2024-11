Após eliminação, Gaviões pede 'raça' e cobra reação do Corinthians no Dérbi

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se manifestou após a eliminação do time para o Racing, na semifinal da Sul-Americana e cobrou "raça e entrega" do time, projetando o confronto contra o Palmeiras, na segunda-feira (4).

O que aconteceu

Em nota, a organizada protestou contra a postura do time na partida diante do Racing, afirmando que o Corinthians aceitou a derrota logo no início das dificuldades, se referindo à virada do Racing.

"É inadmissível ver jogadores, pagos em dia e com salários altíssimos, aceitando a adversidade".

- diz um trecho da nota.

Após ver escapar a última chance de título na temporada, o Corinthians volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

O próximo compromisso é diante do Palmeiras, na segunda-feira (4), às 20h, na Neo Química Arena.

A Gaviões cobrou uma reação imediata do elenco diante do maior rival, em jogo fundamental para as pretensões dos dois lados no campeonato:

"Esperamos ver em campo, na segunda-feira, a raça que essa torcida exige e merece".

- finaliza a torcida.

Veja a nota da Gaviões da Fiel na íntegra:

A Fiel Torcida mais uma vez cruzou a fronteira e lotou a área reservada no estádio para apoiar o Corinthians na partida de volta da semifinal da Sul-Americana, na Argentina, contra o Racing.

Durante os 90 minutos fizemos a nossa parte. Cantamos, incentivamos e nos entregamos na arquibancada. Mas dentro de campo vimos um time apático, que pareceu aceitar a derrota logo no início das dificuldades.

Onde está a raça? Onde está a vontade de vencer? Atitudes que esperamos sempre de quem veste o manto sagrado e defende o escudo do Corinthians.

É inadmissível ver jogadores, pagos em dia e com salários altíssimos, aceitando a adversidade.

Corinthians é luta, é entrega, é raça até o último segundo! Quem veste essa camisa precisa entender o que significa representar uma torcida que dá a vida pelo clube.

Enquanto voltamos de caravana, já estamos focados no próximo desafio. Esperamos ver em campo, na segunda-feira, a raça que essa torcida exige e merece.

Mostrem disposição, o respeito e a tradição do Corinthians.

Raça Timão, você é tradição!