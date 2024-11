Alicia: Corinthians investiu caminhão de dinheiro e gastou mal

Mesmo sem poder fazer grandes investimentos, o Corinthians apostou alto em reforços no meio da temporada, mas errou, analisou Alicia Klein, no Fim de Papo, nesta quinta (31).

Na opinião da comentarista, o clube gastou mal e, como resultado, o time não encaixou.

Não é que o Corinthians não tem dinheiro, não gastou nada e está assim porque resolveu não investir. O Corinthians investiu até dinheiro que não tinha e montou um time que não deu certo - não encaixou. [...] O Corinthians botou um caminhão de dinheiro no time e gastou mal.

Alicia Klein

Corinthians: Ramón Díaz não está fazendo o básico, diz Vitão

O Ramón Díaz foi contratado pelo Corinthians para fazer o básico - e nem isso está fazendo -, opinou Vitor Guedes.

Ele foi contratado por ser um personagem grande, um cara que já foi grande como treinador. A torcida gostou no começo. Não era para fazer nada revolucionário, era para fazer o básico. E ele não faz o básico.

Vitor Guedes

Vitão: Corinthians não é favorito contra Palmeiras, mas não é zebra

Uma vitória do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, na próxima rodada do Brasileirão, não será uma surpresa, avaliou Vitor Guedes.

Corinthians não é favorito contra o Palmeiras [...], mas eu não vou ficar surpreso se ganhar, por ser na Neo Química Arena. Não é favorito, mas não é zebra. O empate é um resultado bastante possível.

Vitor Guedes

