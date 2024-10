Vale renovar? Veja o desempenho de Willian no Santos ao longo de 2024

Com o acesso à Série A encaminhado, o Santos já pensa em 2025. O clube tem uma lista de jogadores com contrato perto do fim, incluindo Willian Bigode. A possível renovação do atacante veio à tona recentemente e gerou tumulto entre torcedores.

Um dos principais questionamentos é se o jogador de 37 anos vai conseguir render na elite do futebol brasileiro. Neste ano, ele disputou 36 dos 50 compromissos do Peixe. Destes, foi titular em 14. Além disso, marcou sete gols e deu uma assistência.

É evidente que a parte física já começou a pesar na carreira de Willian. Não à toa, ele completou 90 minutos em campo em apenas três oportunidades no ano. Nos outros 33 jogos, ou saiu do banco de reservas ou foi substituído.

Mesmo assim, o atacante teve papel importante na temporada santista. Com sete bolas na rede, ele é o terceiro maior goleador do elenco, ficando apenas atrás de Guilherme e Giuliano, ambos com 12.

Dois destes tentos, aliás, acarretaram na vitória do Peixe. Isso aconteceu diante do São Bernardo (2 a 1), pelo Paulistão, e da Chapecoense (1 a 0).

Lesões

Ao longo de 2024, Willian sofreu duas lesões. A primeira foi no começo de março, no músculo anterior da coxa esquerda. Na ocasião, precisou ser cortado do Campeonato Paulista. Foram pouco mais de dois meses fora dos gramados.

Já em agosto, o problema foi no joelho direito. Desta vez, contudo, não foi nada grave e ele logo voltou a ficar à disposição.

Experiência na Série A

O atacante é tetracampeão brasileiro (2011, 2013, 2014, 2018). A sua última passagem por um time da elite foi em 2023, quando atuou pelo Athletico-PR. Foram 18 partidas, seis como titular, e quatro gols, um deles justamente contra o Alvinegro Praiano.

Chance de mostrar serviço

Willian Bigode tem mais quatro jogos para mostrar que pode ficar no Santos para 2025. O Santos volta a campo no sábado, quando encara o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo pode confirmar o acesso do clube à Série A. Para isso, o Peixe precisa vencer os goianos e torcer por um tropeço do Ceará, que recebe o Avaí, no domingo. Veja a tabela completa AQUI.