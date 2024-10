Palmeiras pode ter mudança na lateral-direita pelo quarto jogo consecutivo

O Palmeiras se prepara para o clássico contra o Corinthians, jogo que acontece na segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira pode fazer mudança na lateral-direita pelo quarto jogo consecutivo.

No momento, o treinador conta com os três atletas do setor à disposição: Marcos Rocha, Mayke e Agustín Giay. Esse cenário, porém, não foi recorrente nas últimas semanas, e Abel precisou escalar laterais diferentes nos últimos três compromissos, contra Red Bull Bragantino, Juventude e Fortaleza, dando oportunidade aos três como titular.

O último a ter uma sequência nos 11 iniciais foi Giay, entre os dias 22 de setembro e 5 de outubro, que começou jogando os confrontos contra Vasco, Atlético-MG e Red Bull Bragantino. Este último, foi seu último jogo entre os 11 iniciais. Ele ganhou a posição nesse período enquanto Marcos Rocha e Mayke se recuperavam de mialgia na coxa direita e lesão na panturrilha direita, respectivamente.

No jogo contra o Juventude, Abel voltou a ter os três à disposição e optou por começar com Marcos Rocha. O lateral foi amarelado na oportunidade e, então pendurado, precisou cumprir suspensão automática diante do Fortaleza, no último fim de semana. Mayke, que chegou a ganhar alguns minutos em campo em Caxias do Sul, foi escolhido para começar o jogo contra o Leão.

Dessa forma, o atleta voltou a ter chance como titular depois de um mês após se recuperar de lesão na panturrilha direita. O lateral, que vem buscando ritmo após solucionar os problemas físicos, teve atuação criticada depois de falhar em dois lances cruciais do jogo.

Assim, Abel Ferreira fará avaliação durante a semana para definir qual lateral começa jogando o clássico. Marcos Rocha, retornando à disposição, disputa a vaga com Giay e Mayke, que seguem sendo opções. O duelo contra o arquirrival acontece às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.