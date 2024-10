Onde vai passar Racing x Corinthians? Como assistir ao vivo com imagens

Racing e Corinthians medem força hoje (31), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, em Buenos Aires (ARG), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo? O duelo será transmitido pelo SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O primeiro confronto entre as equipes, disputado na Neo Química Arena, terminou empatado em 2 a 2. Quem vencer hoje estará classificado. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Corinthians saiu da zona do rebaixamento do Brasileirão após a vitória diante do Cuiabá. Fora de casa, o Alvinegro venceu por 1 a 0, com gol de Memphis Depay.

O vencedor do duelo enfrentará o Cruzeiro, que superou o Lanús na outra semifinal. A final da Sul-Americana está marcada para 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai.

Racing x Corinthians -- Copa Sul-Americana