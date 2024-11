Oblak vence prêmio de defesa mais bonita de outubro do Campeonato Espanhol

O empate em 1 a 1 entre Real Sociedad e Atlético de Madrid, em 6 de outubro, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, rendeu uma conquista para o goleiro dos Colchoneros. Jan Oblak foi o vencedor do prêmio de defesa mais bonita do mês de La Liga com uma intervenção que fez no duelo.

Aos 12 minutos, quando o Atlético vencia por 1 a 0, Oblak se esticou e parou a cabeçada de Martín Zubimendi após escanteio para a Real Sociedad. Em seguida, usou todos os seus refexos para espalmar o chute de Aguerd no rebote.

A defesaça, no entanto, não evitou o empate da Sociedad, que viria no final da partida, aos 40 do segundo tempo, com golaço de Sucic.

O mês de outubro não foi dos melhores para o Atlético de Madrid. Em seis jogos, foram duas vitórias, um empate e três derrotas. O time marcou sete gols e sofreu 10.

Oblak volta a campo com os Colchoneros no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol, contra o Las Palmas. A bola rola a partir das 10h (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano. O Atleti está em quarto lugar em La Liga, com 20 pontos em 11 jogos.