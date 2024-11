Corinthians toma virada do Racing e cai na semifinal da Sul-Americana

O Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana. A equipe perdeu de virada para o Racing por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, pela volta da semifinal da competição, no Cilindro. Como a ida terminou empata por 2 a 2, os argentinos levaram a melhor no agregado (4 a 3).

O Corinthians começou bem a partida e abriu o placar logo aos seis minutos, com Yuri Alberto, em grande jogada de Memphis Depay. Quando o jogo parecia controlado, ainda na primeira etapa, o Racing virou com dois gols do meia Quintero.

Na segunda etapa, precisando correr atrás do prejuízo, o Timão se lançou ao ataque, mas não foi eficiente para furar o bloqueio defensivo dos argentinos.

Assim, o Corinthians se despediu da Sul-Americana, enquanto o Racing avançou para enfrentar o Cruzeiro na final. A grande decisão está marcada para o dia 23 de novembro no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena.

O jogo

Assim como em Itaquera, o primeiro tempo foi movimentado em Avellaneda. Logo aos seis minutos, o Corinthians abriu o placar com Yuri Alberto, que recebeu passe preciso de Memphis e finalizou com pouco ângulo para vencer o goleiro Gabriel Arias.

Sólido defensivamente, o Timão ainda quase ampliou, aos 23, com Rodrigo Garro. O camisa 10 foi servido por Memphis e, cara a cara com Arias, parou no arqueiro adversário.

Aos 35 minutos, o Racing igualou o placar. Após pênalti cometido por José Martínez em lance de mão na bola, Quintero converteu a penalidade, para delírio da torcida local. Aos 39, os mandantes viraram, novamente com o meia colombiano. Em jogada de arremesso lateral, Adrián Martínez desviou de cabeça para o camisa 8 ficar de frente para Hugo Souza e finalizar com categoria.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a primeira boa investida foi do Racing, aos 13 minutos. Em contragolpe, Quintero acionou Salas, que em boa condição finalizou perto da meta de Hugo Souza. Aos 17, o Corinthians respondeu, com Breno Bidon. O volante tabelou com Yuri Alberto e, na entrada da área, finalizou por cima.

O técnico Ramón Díaz colocou jogadores ofensivos na reta final de partida, como Talles Magno, Romero e Igor Coronado, mas o Corinthians não conseguiu se organizar ofensivamente para criar chances. A equipe mandante se organizou defensivamente e não cedeu espaços à visitante.

FICHA TÉCNICA



RACING 2 X 1 CORINTHIANS

Local: El Cilindro, em Avellaneda



Data: 31 de outubro de 2024, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)



Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Juan Serrano (CHI)



VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)



Cartões amarelos: Félix Torres, Breno Bidon e Matheus Bidu (Corinthians); Basso e Rojas (Racing)

Gols: Yuri Alberto, aos 6 do 1ºT (Corinthians); Quintero, aos 35 e 39 do 1ºT (Racing)

RACING: Arias; Di Cesare, Sosa e Basso; Martirena, Almendra (Zuculini), Nardoni, Quintero e Rojas; Salas (Solari) e Adrian Martínez (Róger Martínez)



Técnico: Gustavo Costas

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez (Ángel Romero), Charles (Breno Bidon), Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay (Igor Coronado) e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz