Com dois gols em menos de 20 minutos, Vitor Roque é destaque em goleada do Real Betis na Copa do Rei

Nesta quinta-feira, o Real Betis goleou o Gévora, da sexta divisão espanhola, pela primeira rodada da Copa do Rei. O resultado de 6 a 1 teve a contribuição do jovem atacante Vitor Roque, que entrou no final da partida e marcou dois gols.

Acionado aos 27 minutos do segundo tempo, com 4 a 0 no placar, o ex-jogador do Athletico-PR deixou dois tentos contra o frágil adversário. Na temporada, Vitor Roque chega ao quarto gol em 11 partidas pelo Real Betis.

??? Ha sido un placer volver a ????????????. Todo un ????? enfrentarnos al @CdGevora. ¡Muchas gracias y suerte para lo que resta de temporada, ??????! pic.twitter.com/gNczo0Dvy1 ? Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) October 31, 2024

Emprestado pelo Barcelona até junho de 2025, o jovem de 19 anos procura ter um bom desempenho pelo atual clube para voltar a ser aproveitado pelos catalães. Pouco utilizado pelo ex-técnico Xavi, o atacante tenta chamar a atenção de Hansi Flick, que assumiu o Barça no início desta temporada e melhorou o desempenho da equipe.

Vitor Roque tem tido mais minutos com a camisa do Betis nas últimas partidas e espera voltar à titularidade no próximo compromisso da equipe, contra o Athletic Bilbao, no domingo, às 17h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.