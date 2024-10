Transmissão ao vivo de Peñarol x Botafogo: veja onde assistir

Peñarol e Botafogo entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu (URU), pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores.

Onde assistir? A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Paramount+ (streaming).

O Botafogo abriu grande vantagem após vencer a ida, no Nilton Santos, por 5 a 0. O Alvinegro pode perder por até quatro gols de diferença que se classifica para enfrentar o Atlético-MG na final.

A primeira partida foi marcada por confusões extracampo, com os uruguaios cometendo atos de vandalismo no Rio de Janeiro - 20 deles seguem presos. O governo uruguaio chegou a proibir a presença de torcedores do Botafogo na partida de volta.

O duelo teve o estádio alterado por conta do problema. Após muitas reuniões, decidiu-se por retirar o jogo do Campeón del Siglo, casa do Peñarol, e levar a partida para o Centenário.

O Botafogo deve poupar titulares para não ter desfalques na finalíssima. O goleiro John, o zagueiro Barboza, o volante Gregore e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus estão pendurados e devem ser preservados.

Peñarol x Botafogo -- Copa Libertadores