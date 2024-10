Titular pelo segundo jogo seguido, Serginho volta a marcar pelo Santos após três meses

Titular pelo segundo jogo seguido, Serginho abriu o marcador na vitória do Santos contra o Ituano, por 2 a 0, na última segunda-feira, pela 34ª rodada da Série B, no Novelli Júnior. O jogador, então, voltou a marcar após três meses.

A última vez havia sido durante o empate frente ao CRB, por 1 a 1, pela 18ª rodada, no Estádio Rei Pelé, no dia 28 de julho. No retorno aos 11 iniciais, o meia-atacante deu o passe para Diego Pituca balançar as redes e garantir os três pontos diante do Ceará, na Vila Viva Sorte.

"Venho treinando bastante para isso e perseverando para poder chegar nesses momentos e fazer o gol. Fui muito feliz ali em acreditar na bola do Guilherme, já tínhamos combinado essa jogada no treino e acabou dando certo. Muito feliz", afirmou.

Revelado pelo Santos, Serginho recebeu oportunidades apenas nesta segunda passagem. Em 2024, o jogador soma dois gols e três assistências, em 18 partidas, sendo oito como titular.

Com o meia à disposição, o Peixe enfrenta o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B, às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Vila Viva Sorte. Com 62 pontos, o Alvinegro Praiano lidera a Segunda Divisão.