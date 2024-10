Técnico favorito para assumir o Manchester United: Quem é Rúben Amorim?

O Manchester United tenta definir o mais rápido possível o substituto de Erik ten Hag, técnico demitido após o mau rendimento do time no início da temporada 2024/25. O favorito para a vaga é o português Rúben Amorim, atual comandante do Sporting, de Portugal. Os clubes tentam chegar a um acordo sobre o pagamento da multa e a liberação do comandante.

Conheça mais sobre o português:

Quem é Rúben Amorim?

O treinador tem 39 anos e atuou como jogador entre 1994 e 2016. O ex-meio-campista defendeu basicamente times portugueses, como Benfica, Braga e Belenenses. No fim da carreira, teve uma experiência no Catar, pelo Al-Wakrah.

Pela Seleção portuguesa

Ainda como jogador, Rúben Amorim esteve no grupo de Portugal em duas Copas do Mundo. Na edição de 2010, entrou em campo por apenas 5 minutos no jogo contra a Costa do Marfim. Quatro anos depois, participou de uma partida inteira da edição no Brasil, contra Gana.

Experiência como técnico

A primeira vez que Rúben Amorim integrou uma comissão técnica foi em 2018, como assistente, pelo Casa Pia, de Portugal. Depois, passou pelo comando do Braga, tanto no time B como na equipe principal. Chegou ao Sporting em 2019.

Títulos na carreira

A passagem de Rúben Amorim como técnico do Sporting é altamente vitoriosa, com a conquista de 2 títulos nacionais, em 2020/21 e 2023/24; 1 Supertaça (2021/22) e 3 Taças da Liga (2019/20, 2020/21 e 2021/22).