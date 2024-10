Sem Fernando, Internacional divulga lista de relacionados contra o Flamengo

O Internacional divulgou a lista dos atletas relacionados para a partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 19 horas (de Brasília), no Beira-Rio. Para o duelo, o treinador Roger Machado não poderá contar com o volante Fernando.

Após desfalcar o Colorado na vitória sobre o Atlético-MG (3 a 1), na última rodada do Brasileirão, Fernando segue tratando de uma lesão muscular e ainda não estará à disposição para enfrentar o Flamengo. Além dele, o zagueiro Gabriel Mercado e o goleiro Ivan, que seguem se recuperando de cirurgias no joelho, também desfalcam o Internacional nesta quarta-feira.

? Nossos atletas relacionados para o duelo desta noite ? pic.twitter.com/xe7gUkexof ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 30, 2024

Invicto há 11 jogos, o Internacional vive bom momento no Campeonato Brasileiro, com oito vitórias nesse período. Sob o comando de Roger Machado, o Colorado tem a melhor campanha do segundo turno, com 25 pontos somados, empatado com o Palmeiras.

Na 5ª posição, com 52 pontos, o Internacional faz confronto direto com o Flamengo, nesta quarta-feira, por uma vaga no G4. Se vencer o Rubro-Negro, atual 4º colocado, com 54 tentos, a equipe gaúcha ultrapassa o rival e garante vaga entre os quatro primeiros do Brasileirão.

Confira a lista completa dos relacionados do Internacional

Goleiros: Anthoni e Sergio Rochet



Zagueiros: Agustín Rogel, Clayton e Vitão



Laterais: Alexandro Bernabei, Braian Aguirre, Bruno Gomes e Renê



Volantes: Bruno Henrique, Luis Otávio, Rômulo e Thiago Maia



Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Gustavo Prado



Atacantes: Enner Valencia, Lucas Alario, Rafael Borré, Ricardo Mathias, Wanderson e Wesley.