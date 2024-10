Scarpa valoriza classificação do Atlético-MG à final da Libertadores; Everson se emociona com vaga

O Atlético-MG está na decisão da Copa Libertadores 2024. Na noite desta terça-feira, o Galo segurou o empate sem gols com o River Plate, no Monumental de Nuñez, e se garantiu na final pela vantagem construída no placar agregado no jogo de ida.

O Atlético-MG havia vencido o primeiro jogo, em Minas Gerais, por 3 a 0 e, mesmo com a o empate na Argentina, conseguiu avançar à decisão. O meia Gustavo Scarpa foi um dos principais destaques do Galo nesta terça-feira, quase marcando um golaço logo no início da etapa final. Após a partida, o jogador comentou o lance e valorizou a classificação à final.

"Eu juro que eu achei que seria gol, um baita golaço (risos). Foi um belo passe do Hulk. Até fui falar com o Armani ali no final, e realmente ele tocou de leve assim na bola. Ela bate na trave, nem para bater nas costas dele e ser gol, mas enfim. O importante no final de tudo é a classificação. Fizemos um jogo um pouco diferente do que estamos acostumados, mas é diferente jogar nesse campo. Um jogo muito mais rápido, mais dinâmico. A gente tinha o resultado a favor, sem a necessidade de nos expor muito. E tá tudo certo, estamos classificados", destacou em entrevista à ESPN.

Scarpa ainda aproveitou a oportunidade para exaltar a festa da torcida do River Plate, que mesmo com uma desvantagem de 3 a 0 no marcador, lotou o Monumental de Nuñez e fez uma bela festa.

"Foi um dia inesquecível. Nosso parabéns ao pessoal do River, porque foi uma festa tremenda. Foi muito legal viver esse momento, aquela ansiedade, aquele momento ali esperando para entrar em campo. A festa estava muito maneira, quase 90 mil pessoas eu acho. Foi um dia memorável, um jogo memorável contra uma grande equipe, em um campo espetacular. Foi um baita momento e estamos na final, o que era o nosso objetivo", finalizou o meia.

Everson se emociona ao relembrar trajetória da carreira

O goleiro Everson também foi peça fundamental na classificação do Atlético-MG, fazendo pelo menos três grandes defesas que evitaram o River Plate de abrir o placar no Monumental de Nuñez. O atleta relembrou sua trajetória até chegar ao estágio atual da carreira e se emocionou bastante.

"Eu sempre costumo brincar com meus amigos: eu joguei no maior River do mundo. O primeiro é esse, o segundo é o do Piauí (risos). Eu tenho um carinho por ter jogado lá. Com certeza eu não imaginava estar aqui depois de 10 anos, chegar numa final de Libertadores jogando contra o River no Monumental, tendo uma grande classificação. Com certeza passa um filme na cabeça, minha esposa estava aqui no estádio acompanhando o jogo. Me emociono muito, mas Deus me abençoou muito nesses 10 anos de caminhada. 10 anos atrás, eu estava na última divisão do Brasileiro, hoje sou campeão brasileiro e estou podendo ter o privilégio de disputar uma final de Libertadores", afirmou.

Apesar das lágrimas derramadas, Everson deixou claro que este é um momento muito feliz. Assim como Scarpa, o goleiro comemorou a boa atuação e a vaga na final da Libertadores.

"É um momento muito feliz. Estou muito feliz pelo Galo, todo mundo sabe que foi o clube que resgatou minha alegria de jogar futebol. Feliz de estar dando a minha parcela de contribuição nesse jogo tão importante. Vir aqui, não tomar gol, fazendo grandes defesas, uma grande partida. Muito feliz por esse momento e cada vez mais colocando meu nome na história do Atlético-MG", concluiu o goleiro.

?? Anote essa data na agenda: o Galo está na final da Copa Libertadores da América! Vamos em busca da #GloriaEterna!#OGaloNuncaLutaSozinho ??? pic.twitter.com/7c77tkQ9mH ? Atlético (@Atletico) October 30, 2024

Com o empate na Argentina, o Galo mantém vivo o sonho do bicampeonato e volta a figurar em uma final de Libertadores após 11 anos. A última vez havia sido em 2013, quando conquistou a América pela primeira e única vez.

Agora, o Atlético-MG espera a definição de seu adversário, que sairá do embate entre Botafogo e Peñarol-URU. O Glorioso possui larga vantagem no placar agregado ao ter goleado o time uruguaio por 5 a 0 no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Centenário de Montevidéu.

A final da Copa Libertadores 2024 será realizada no dia 30 de novembro, no mesmo Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina.