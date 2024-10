Santos firma parceria com empresa para aprimorar saúde e desempenho dos atletas

O Santos acertou, nesta quarta-feira, uma parceria com a Poliscan Brasil. O clube contará com equipamentos para monitorar, aprimorar e acelerar a recuperação dos atletas.

A empresa fornecerá um Dinabang e uma Câmera Termográfica, que serão utilizados durante os treinos e jogos, trazendo mais tecnologia para a preparação física dos jogadores, além de garantir o máximo rendimento em campo e promover uma recuperação mais rápida e segura após os embates.

O Dinabang é uma ferramenta para avaliação de força e equilíbrio muscular, permitindo à equipe técnica personalizar os treinos de acordo com as necessidades específicas de cada atleta. Ainda com os testes de propriocepção, os jogadores serão avaliados para prevenir uma recorrência de lesão.

Já a Câmera Termográfica será utilizada para monitorar a condição física dos atletas no departamento de fisioterapia e para personalizar as estratégias de recuperação muscular pós-jogo, prevenindo lesões e otimizando o desempenho.

"Com o fato de que o Santos já é cliente da empresa e da repercussão muito positiva da termografia na primeira aquisição, decidimos que é importante firmar isso para o lançamento de um novo produto tecnológico de alta precisão na avaliação de força, o Dinabang", disse Thomas Miliou, CEO da Poliscan.

"Queremos mostrar um caso de sucesso de aplicação correta dos protocolos da propriocepção e treinamento da força no departamento de fisioterapia do clube com as duas tecnologias, onde o acompanhamento dos atletas pode: diminuir os índices de recorrência de lesões, diminuir o tempo de recuperação e ter um efeito preventivo para possíveis futuras lesões. A empresa enxerga um alto valor nessa parceria com Santos, um clube renomado internacionalmente", finalizou.