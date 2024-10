Romero diz que elenco do Corinthians está confiante para enfrentar o Racing: "Temos condições de passar"

O atacante Ángel Romero concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, em Buenos Aires. O camisa 11 disse que o elenco do Corinthians está confiante para a partida contra o Racing, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, e acredita que o grupo tem condições de avançar para a decisão do torneio.

"Cara, a gente está em uma reta final muito importante para o clube. Outro dia a gente mostrou muita coragem, personalidade para ganhar lá em Cuiabá, era difícil, mas uma oportunidade de sair da zona do rebaixamento. Estamos confiantes depois dessa vitória. Aqui todo jogo é uma final, ainda mais agora nessa reta final. Vamos buscar tirar o Corinthians dessa situação no Brasileiro e lutar por esse título internacional. Vai ser um jogo difícil, mas temos totais condições de passar", comentou Romero.

O atacante reconheceu a força do adversário, mas reforçou que todos do elenco sabem da importância de conquistar esse título para o Corinthians. Caso passe pelo Racing, o Timão enfrentará Cruzeiro ou Lanús na grande decisão.

"Muito importante, né (conquistar o título). Ainda não venci um título internacional pelo clube, mas não é só importante para mim, é para todos, para o clube. Campeonato difícil de ganhar, todas as competições internacionais são complicadas. É um torneio de bons times, amanhã vamos enfrentar um deles, que fez ótima fase de grupos. Se a gente conquistar, vai ser um título importante do ponto de vista pessoal, até porque se Deus quiser a final vai ser no Paraguai. Isso tem um sabor mais gostoso, uma coisa a mais. É importante para todos, sabemos da nossa responsabilidade", complementou.

O Corinthians vai treinar ainda nesta quarta, no CT do River Plate. Na atividade, o técnico Ramón Díaz fará os últimos ajustes na equipe que vai entrar em campo no Cilindro.

O Timão enfrenta o Racing nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda. Na ida da semifinal, as equipes empataram por 2 a 2.

Quem levar a melhor no tempo normal do duelo, avança para a final. Em caso de novo empate, a eliminatória será decidida nas penalidades máximas.

Veja outros trechos da coletiva de Romero:

Dificuldade do jogo de Copa

"A gente tem que se comportar como um jogo de Copa, que é totalmente diferente do que pontos corridos. Nessa instância, é outro tipo de jogo. Temos que colocar alguma coisa a mais, não só jogar bem. Temos que ser inteligentes em todos os aspectos. Aconteceu isso no nosso primeiro jogo, mas a chuva atrapalhou. Temos que ter a consciência de que vai ser um jogo difícil, é um time complicado no estádio deles. A gente sabe da dificuldade, mas temos condições de fazer um grande jogo e sair com a vitória."

Importância do título da Sul-Americana garantir classificação para a Copa Libertadores e Copa do Brasil

"É muito importante classificar para outros campeonatos também. Tem a Recopa, muita coisa em jogo para o ano que vem. É um título, todo mundo vai deixar seu nome na história do clube. É importante para o grupo e para o Corinthians."

Renovação de contrato

"Estou muito tranquilo. O foco total são as finais que temos. Ainda não falei com a diretoria sobre a renovação, nem falei com o pessoal que dirige a minha carreira. Estou tranquilo, bem, desfrutando desses últimos jogos da temporada, com a responsabilidade que requer esses jogos. Acho que o foco é tirar o Corinthians dessa zona perigosa do rebaixamento e conquistar um título. Depois vamos falar se vou ficar para o ano que vem ou não."

Recado para torcida

"A gente sabe da responsabilidade que temos como jogadores. Eles (torcedores) sempre acompanham, estão lotando o estádio. Sentimos essa dificuldade, o tempo que não ganhamos título. É difícil pedir paciência para eles, mas é o momento, temos a oportunidade agora. Temos a chance de ganhar a Sul-Americana, então vamos deixar tudo no campo para chegar a final e ficar mais perto do título. Todos sabem da importância desse título, quem chegou agora, os mais novos, estamos atrás disso."