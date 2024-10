Rodrygo volta a treinar com bola, mas ainda deve desfalcar o Real Madrid

Após sofrer uma lesão na coxa, o brasileiro Rodrygo voltou a treinar com bola nesta quarta-feira. No entanto, de acordo com o Diário As, o atacante ainda deve desfalcar o Real Madrid na próxima partida, contra o Valencia, marcada para o sábado, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

Assim, Rodrygo deve estar à disposição do treinador Carlo Ancelotti apenas no jogo seguinte, que é diante do Milan, dia 5 de novembro, pela Liga dos Campeões. Além disso, o atleta deve aparecer entre os convocados da Seleção Brasileira na próxima data Fifa. O técnico Dorival Júnior divulgará a lista nesta sexta-feira.

A lesão de Rodrygo aconteceu na virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 5 a 2 no dia 22 de outubro. Ele precisou ser substituido na reta final do jogo e ainda desfalcou sua equipe no clássico contra o Barcelona.

Quem ainda é dúvida para a partida contra o Valencia é o zagueiro Rudiger, que tem um desgaste muscular. Além de Rodrygo, os desfalques certos para a partida são: o goleiro Courtois, o zagueiro Alaba e o lateral-direito Carvajal, todos lesionados.