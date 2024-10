Racing x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa Sul-Americana

O Corinthians visita o Racing-ARG no Cilindro nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Na ida, as equipes empataram por 2 a 2, na Neo Química Arena. O Racing abriu o placar com Maximiliano Salas, o Timão virou com dois gols de Yuri Alberto, e os argentinos empataram com Martirena.

No duelo desta quinta, quem levar a melhor no tempo normal, avança para a final. Em caso de novo empate, a eliminatória será decidida nas penalidades máximas.

O Corinthians chega para o confronto após vencer o Cuiabá por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que o time deixasse a zona de rebaixamento da liga nacional.

Para o duelo diante do Racing, o Corinthians não vai contar com o zagueiro Cacá, que sofreu uma pancada na região do tórax e do quadril direito e pode ficar fora de combate por até um mês. Por outro lado, o lateral esquerdo Hugo voltou a ser relacionado depois de sentir desconforto na panturrilha.

José Martínez, que deixou o primeiro tempo do jogo de ida com trauma na região do pé, não teve lesão diagnosticada e foi relacionado normalmente.

O Racing, por sua vez, escalou time completamente reserva no final de semana, contra o Banfield, e perdeu de virada por 2 a 1. A equipe se encontra na sétima colocação do Campeonato Argentino, com 28 pontos.

Para o compromisso contra o Timão, o técnico Gustavo Costas deve contar com a presença do atacante Roger Martínez no banco de reservas. A tendência é que a escalação do jogo de Itaquera seja mantida.

Todos os ingressos para a partida foram adquiridos previamente e a expectativa é de casa cheia no Cilindro, em Avellaneda. Tanto Corinthians como Racing buscam o título inédito de Sul-Americana.

Quem levar a melhor no duelo enfrentará o vencedor de Cruzeiro e Lanús na grande decisão. No jogo de ida, em Belo Horizonte, as equipes empataram em 1 a 1. A partida de volta será nesta quarta-feira, às 19 horas (horário de Brasília).

FICHA TÉCNICA



RACING X CORINTHIANS

Local: El Cilindro, em Avellaneda



Data: 31 de outubro de 2024, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)



Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Juan Serrano (CHI)



VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

RACING: Arias; Di Cesare, Sosa e Basso; Martirena, Almendra, Nardoni, Quintero e Rojas; Salas e Adrian Martínez



Técnico: Gustavo Costas

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Félix Torres (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz