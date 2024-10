Tyson: 'Jake Paul será esmagado, quem acha que ele ganha está errado'

Quando o UOL perguntou para Mike Tyson o que ele sentia ao ver Jake Paul sendo considerado favorito a ganhar a luta do século 21, a lenda do boxe foi firme:

Jake Paul vai ser esmagado. Os que acham que ele vai ganhar estão errados.

Ele e o influencer-que-virou-boxeador se enfrentam no dia 15 de novembro. Um foi o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados e é considerado um dos maiores da história.

O outro é influencer de mais de 65 milhões de seguidores entre Instagram, YouTube e TikTok.

Jake Paul assumiu o papel provocador durante a preparação para a luta: ofereceu US$ 5 milhões (mais de R$ 28 milhões) de bônus a Tyson se ele aguentar pelo menos quatro rounds de luta. Se Tyson não conseguir, vai ter que tatuar "Eu te amo, Jake Paul". Em julho, depois de vencer Mike Perry, Paul disse que vai tomar o trono de Mike Tyson. A luta estava marcada para julho deste ano, mas precisou ser adiada após Mike Tyson passar mal em um avião.

Quem é Mike Tyson

Natural de Brooklyn, nos Estados Unidos, Tyson é considerado um dos maiores pugilistas da história do esporte: tem 50 vitórias, 44 delas por nocaute, e apenas seis derrotas. Dentro do ringue, é conhecido pela postura firme na luta. Fora dele, acumula polêmicas que envolvem prisões e perda de muito dinheiro. Ao longo da carreira, acumulou mais de US$ 400 milhões (mais de R$ 2 bilhões). Em 2003, mesmo com a fortuna conquistada nos 20 anos de luta, Tyson entrou com um pedido de falência e chegou a declarar uma dívida de US$ 25 milhões (mais de R$ 130 milhões).

Questionado pelo UOL sobre o aspecto financeiro da luta, Mike Tyson afirmou que o dinheiro em torno do evento não fará diferença nenhuma na sua vida.

Esse dinheiro não vai mudar a forma como eu vivo minha vida. Vai ficar tudo igual

Mike Tyson foi preso três vezes. Em 1992, foi condenado pelo estupro da modelo Desiree Washington e cumpriu três anos de pena. Em 1999, passou mais três meses preso por causa de uma briga de trânsito. E ele teve problema com a lei até no Brasil. Em 2005, ele se envolveu numa confusão numa boate em São Paulo, agrediu um cinegrafista e foi detido pela Polícia Militar.

Agora aos 58 anos, Mike Tyson resolveu voltar aos ringues depois de ser desafiado pelo youtuber, que tem 27 anos. Segundo Tyson, ele está bem e pronto para derrotar Paul.

Eu estou bem, eu ainda consigo lutar. Eu luto oito rounds duas vezes por semana. Eu estou pronto

Quem é Jake Paul

O youtuber ficou famoso criando conteúdo no Vine, antigo aplicativo de vídeos. Ele e o irmão, Logan Paul, fizeram muito sucesso na adolescência e conquistaram uma legião de fãs mais jovens. Do Vine, Jake Paul migrou para o YouTube, e lá tem mais de 20 milhões de inscritos.

Jake Paul entrou para o universo da luta em 2018, começou a luta em 2020 e já enfrentou ex-estrelas do MMA, boxeadores e atletas de wrestling. Em 2022, ele derrotou Anderson Silva com um nocaute no último round. Nos quatro anos de carreira, Paul acumula 11 lutas: 10 vitórias, 7 delas por nocaute, e uma derrota.

Quando é a luta

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam no dia 15 de novembro. A luta será transmitida, ao vivo, mundial e exclusivamente na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.