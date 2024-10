Projeto Centenário: São Paulo anuncia primeiro patrocínio para celebrar 100 anos do clube

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a renovação com a Ademicon, empresa de consórcio e investimentos, que se perpetuará como patrocinadora do clube até 2030, ano que marcará o centenário do Tricolor. O vínculo atual iria até o final desta temporada.

A ação faz parte do Projeto Centenário, formulado pela diretoria do clube para comemorar os 100 anos do São Paulo. O presidente do time, Julio Casares, exaltou a parceria e indicou novidades para os próximos anos.

"Um dia festivo, muito significativo. É uma satisfação, estamos comemorando um projeto do centenário. O São Paulo fará 100 anos em 2030. Estamos fazendo um projeto inédito, para o centenário. A Ademicon é um parceiro que nos ajuda, assim como vários outros. A torcida tem correspondido, o São Paulo está se preparando para o centenário. Vamos ter novidades na base, na questão institucional, e quem sabe no estádio. Para que o São Paulo seja ainda maior do que já é. Esse projeto do centenário vai abrigar várias empresas, que, assim como a Ademicon, podem renovar contrato até 2030. Assumimos o São Paulo com dificuldades, mas não poderíamos ficar omissos. Poderíamos investir tudo em futebol e tentar mais conquistas, mas não podemos fazer isso. Estou falando de futuro. É um motivo de grande satisfação, é uma coletiva que fala de mercado, de futuro", afirmou o dirigente.

A CEO da Ademicon, Tatiana Schuchovsky Reichmann, deu mais detalhes e explicou como torcedores podem ajudar o clube por meio do contrato de patrocínio. Parte do dinheiro aplicado pelos são-paulinos ao adquirir o consórcio vai ser revertido ao Tricolor, que pode usufruir da quantia como quiser, seja para a tão sonhada ampliação do Morumbis ou até mesmo para a contratação de jogadores.

"Queremos ajudar o São Paulo a criar um centenário histórico. As duas marcas cresceram muito fortes nesse ano. Temos muito o que fazer ainda, estaremos com a marca no sub-15, sub-17 e sub-20 também. E vamos fazer diversas ações com torcedores. O consórcio atende o Brasil todo, isso nos enche de orgulho. Para nós, termos a marca com o São Paulo é muito importante", disse.

"O torcedor do São Paulo que compra uma cota do consórcio, teremos o compartilhamento de taxa. A Ademicon transfere ao São Paulo para que esse torcedor esteja ajudando de alguma forma para a reforma do Morumbis, a contratação de um jogador, entre ouras coisas", acrescentou.

Já o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, não abriu valores da parceria, mas disse que o contrato prevê ajustes com o passar dos anos. Segundo ele, o clube receberá o valor fixo pelo patrocínio, além destas taxas que serão investidas pelos torcedores.

"Infelizmente, é um política nossa de não abrir valores. Temos um cláusula de confidencialidade. Um contrato de seis anos prevê reajustes. O mais importante não é só o valor fixo, o São Paulo recebe uma parte do variável. Quando o torcedor realiza seu sonho de comprar uma casa, um carro, tem um percentual que será revertido ao São Paulo. E isso ajudará para comprar jogadores, reformar o Morumbis", concluiu.