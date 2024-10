Presidente do Santos se posiciona sobre renovação de Willian e promete "responsabilidade financeira"

Marcelo Teixeira utilizou as suas redes sociais, nesta quarta-feira, para se posicionar sobre a possível renovação com Willian Bigode. O presidente do Santos esclareceu que há uma clausula de renovação automática no atual contrato do atacante.

Além disso, o presidente alegou que, caso o atleta de 37 anos permaneça na Vila Belmiro, o salário não extrapolará o teto definido para 2025 e será bem diferente dos R$520 mil que ele recebia no Fluminense.

"William Dubigod, que vem cumprindo suas tarefas e seus deveres honrando as tradições e alcançando os objetivos da temporada, aceitou vir para o Santos em um contrato de empréstimo junto ao Fluminense que previa sua renovação automática, mediante metas esportivas. Antes do gatilho do contrato, foi renegociado o valor para o ano de 2025, bem diferente dos R$520 mil que eram os seus salários no clube carioca, fazendo com que o atleta, caso permaneça no plantel, tenha seus vencimentos na realidade do teto do ano que vem", escreveu Teixeira.

"O momento é de apoio e união, valorizando o trabalho realizado de recolocarmos o Santos onde jamais deveria ter saído. Restam quatro decisões para terminar esta fase, o Santos está no caminho certo, com responsabilidade financeira, transparência, equilibro e respeito ao clube e aos seus torcedores", completou.

Willian soma 36 partidas com a camisa do Santos, sendo 14 como titular, além de sete gols e uma assistência.

Com o atacante à disposição, o Peixe volta a campo no sábado, quando encara o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo pode confirmar o acesso do clube à Série A. Para isso, o Alvinegro Praiano precisa vencer os goianos e torcer por um tropeço do Ceará, que recebe o Avaí, no domingo. Veja a tabela completa AQUI.

Veja a publicação de Marcelo Teixeira:

Foto: Reprodução