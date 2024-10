Peñarol x Botafogo: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Peñarol e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu (URU), pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. Na ida, no Nilton Santos, o Alvinegro goleou por 5 a 0.

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Paramount+ (streaming). O Placar UOL acompanha o duelo em tempo real.

O duelo teve o estádio alterado, e o governo uruguaio chegou a proibir a presença da torcida do Botafogo. Após muitas reuniões, decidiu-se por retirar o jogo do Campeón del Siglo, casa do Peñarol, e liberou-se os torcedores alvinegros. Na ida, uruguaios cometeram atos de vandalismo no Rio de Janeiro, entraram em confronto com a polícia, e 20 deles seguem presos.

A escalação do Peñarol terá a base do jogo de ida. A novidade deverá ser o atacante Javier Cabrera, herói da classificação diante do Flamengo nas quartas de final e que foi desfalque na ida por lesão.

Já o Botafogo pode poupar alguns titulares após o largo resultado construído no Nilton Santos. Deverão ser preservados os jogadores pendurados, pois caso recebam cartão amarelo ficarão de fora de uma possível final. São eles: o goleiro John, o zagueiro Barboza, o volante Gregore e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus.

Prováveis escalações

Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Rodrigo Pérez, Damián García, Leo Fernández e Eduardo Darias; Leonardo Sequeira e Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre

Botafogo: Gatito Fernández; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Adryelson e Marçal (Cuiabano); Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Óscar Romero (Matheus Martins), Savarino e Thiago Almada (Eduardo); Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Peñarol x Botafogo -- Copa Libertadores (semifinal - jogo de volta)

Local: Centenário, em Montevidéu (URU)

Data e hora: 30 de outubro de 2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming)