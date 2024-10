Organizada do Peñarol chama presos de reféns e é orientada a não brigar

Do UOL, no Rio de Janeiro

A "Barra Amsterdam", principal organizada do Peñarol, emitiu um comunicado classificando os 21 uruguaios presos no Rio de Janeiro como "reféns" e pediu que, por orientação dos advogados dos detidos, não haja retaliações na partida desta quarta-feira (30), contra o Botafogo, no estádio Centenário, em Montevidéu (URU), pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores.

O que aconteceu

A organizada diz que recebeu garantias das autoridades de que terá ajuda jurídica para libertar os presos. Ela cita, especificamente, o governo do Uruguai, a Conmebol e a Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

A Barra Amsterdam classifica os acontecimentos no Rio como "repressão brutal da polícia". E afirma também que foi uma ação conjunta da PM com "várias organizadas tendo o objetivo de atacar nossa gente".

Os "carboneros" justificam os atos de vandalismo e agressão para "defender as famílias aurinegras". E que "a violência institucional se inclinou para um lado só".

Ela também diz que os presos estão em situação de "reféns e chantagem", e que também se encontram incomunicáveis.

Por fim, pedem que não agridam torcedores do Botafogo. A organizada diz que isso é uma orientação dos advogados dos presos:

É por isso que que queremos transmitir tranquilidade e serenidade no entorno do Centenário. É um pedido dos familiares dos torcedores detidos no Brasil que têm uma enorme preocupação e angústia de que hoje a violência se torne imparável, violência que agravará a situação processual com consequências judiciais ruins a seus queridos, como expressam os advogados.

Por este motivo, a Barra Amsterdam solicita a todos os aurinegros parciais a tranquilidade dentro e fora do estádio Centenário. Aos diferentes grupos que formam a organizada, aos sócios, aos não-sócios, aos que vão sozinho ou em grupos, aos torcedores de todos os setores do estádio.

Ficou demonstrado que nem juntando três organizadas com a polícia conseguiram o que queriam, que era machucar gravemente as famílias e ficar com os pertences da nossa torcida. Ficou demonstrado quem é quem, por isso este caso despertou a solidariedade internacional. Ficou demonstrando quem é quem e todos sabem que o Carbonero (apelido do Peñarol) é grande por sua gente.

É impossível, para nós, estar em todos os lugares, por isso pedimos aos carvoeiros que não agridam de forma alguma os botafoguenses. Repetimos: isso só vai piorar a situação

Barra Amsterdam, organizada do Peñarol em trecho de seu comunicado

? Comunicado de la Barra Ámsterdam dirigido a los hinchas de #Peñarol pic.twitter.com/KtYaLUffid -- Franco Abreu (@FAbreu1903) October 30, 2024

Foguetório no hotel do Botafogo

Apesar das recomendações, as hostilidades ao Botafogo já começaram. Torcedores do Peñarol realizaram um foguetório, durante a madrugada, no hotel onde está hospedada a delegação alvinegra.

Los hinchas de Peñarol estan tirando fuegos artificiales en el hotel donde se está hospedando el Botafogo pic.twitter.com/AslvThq3LB -- BARRAS DEL MUNDO ? (@Barras_LATAM) October 30, 2024

Organizadas do Botafogo já cruzaram a fronteira

Integrantes da organizada "Fúria Jovem" na estrada a caminho de Montevidéu para jogo com Peñarol Imagem: Reprodução / @Barras_LATAM

As organizadas do Botafogo, por sua vez, já cruzaram a fronteira com o Uruguai no fim da manhã desta quarta-feira (30). Elas deixaram o Rio de Janeiro na noite da última segunda (28).

O UOL apurou que são dois ônibus com 25 integrantes da "Fúria Jovem" e 53 da "Fogoró". Todos estão com ingressos e chegaram a cogitar cancelar a viagem quando o governo do Uruguai proibiu a entrada de visitantes no estádio, mas decidiram partir mesmo assim para Montevidéu antes mesmo da reviravolta na situação.

A partida mudou, na noite desta terça (29), do Campeón del Siglo para o Centenário após muitas reuniões das autoridades. Com a decisão, a torcida alvinegra foi liberada de acompanhar o jogo in loco.