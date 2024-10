Neymar compra mansão em Miami e aumenta rumores de ida ao time de Messi, diz site

Recém-recuperado de uma lesão que o deixou afastado por mais de um ano, Neymar teria comprado uma mansão de mais de 24 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões) em Miami, aumentando os rumores de uma possível transferência ao Inter Miami, clube onde atua Lionel Messi. As informações são do site "TheRealDeal".

A mansão que teria sido adquirida por Neymar fica no bairro de Bal Harbour, em Miami. Além disso, o terreno tem cerca de 46 metros de comprimento em frente a um dos canais da cidade e possui um cais para um barco de recreio.

No Inter Miami desde julho de 2023, Lionel Messi tem reunido grandes amigos que teve ao longo de sua carreira no clube norte-americano. O volante Sergio Busquets e o lateral Jordi Alba, ex-companheiros de time no Barcelona, foram os primeiros a chegar nos EUA. Por último, veio o uruguaio Luís Suárez, que atuou no Grêmio durante o ano passado.

Neymar ficou afastado por mais de um ano dos gramados, após uma lesão ligamentar sofrida em novembro de 2023 em um duelo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador de 32 anos voltou a atuar no último dia 21, na vitória do Al-Hilal sobre o Al Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia.