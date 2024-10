Miguelito e mais dois do Santos são convocados pela Bolívia para data Fifa

Três jogadores do Santos foram convocados pela seleção boliviana para a data Fifa de novembro. São eles: o zagueiro Marcelo Torrez, o meia Miguelito e o atacante Enzo Monteiro.

A Bolívia encara o Equador no dia 14 de novembro, fora de casa, às 21 horas (de Brasília), pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No dia 19, a equipe recebe o Paraguai.

La Verde, como é apelidada, está na sétima colocação do torneio, com 12 pontos. As seis primeiras seleções vão direto para o Mundial. A sétima vai para repescagem.

O trio santista

O grande destaque da lista boliviana é Miguelito. O meia de 20 anos é tratado como uma joia no Santos e vem de boas atuações pela seleção. Ele marcou um golaço na vitória de 1 a 0 sobre a Colômbia, no último dia 10.

O Menino da Vila, porém, voltou da data Fifa como uma infecção no intestino e, desde então, não atuou mais. A torcida alvinegra cobra o técnico Fábio Carille por mais minutos para Miguelito. Neste ano, o meia disputou só quatro jogos no profissional.

Já Marcelo Torrez e Enzo Monteiro integram a base santista e são reservas na Bolívia.