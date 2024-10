Libertadores: como o Galo travou River e se garantiu na final; PVC explica

O técnico argentino Gabriel Milito usou o 4-4-2 com marcação individual para travar o River Plate e levar o Atlético-MG à final da Libertadores, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira. Ele chamou atenção à movimentação de Paulinho no empate sem gols.

O Paulinho, que é um atacante e deveria jogar mais à frente, passa o jogo inteiro pegando o Bustos, que dá abertura do campo pela direita. Então, às vezes parece linha de cinco defensores, mas não é.

Quando a gente olha o Atlético-MG na defesa, a gente vê como o Atlético-MG faz linha de quatro. Paulo Vinícius Coelho

PVC explicou que o lateral Guilherme Arana tem liberdade para avançar pela esquerda quando o Galo ataca, o que deixa uma linha de três defensores atrás. Ou seja, a dinâmica do sistema varia.

O Milito sai para construir o jogo com três, mas a defesa do Atlético-MG marca individual com o sistema tático 4-4-2. Então, você tem Lyanco, Batalha, Junior Alonso e Arana. É linha de quatro defendendo.

Ela só deixa de ser linha de quatro quando o time vai à frente — aí o Arana se projeta e ficam três. Paulo Vinícius Coelho

São Paulo: William Gomes recebe sondagem de time inglês, diz Hernan

Promessa do São Paulo, William Gomes recebeu uma sondagem do Newcastle, da Inglaterra, informou André Hernan.

É um início de conversa, mas é importante informar que não há oferta oficial para nenhum jogador do São Paulo hoje.

Aí a gente coloca nesse balaio o William Gomes, que tem uma multa rescisória salgada de R$ 600 milhões e obviamente não sairá pela multa.

André Hernan

Hernan: Abel vai conversar sobre renovação no Palmeiras após a eleição

Abel Ferreira está aberto a renovar com o Palmeiras e espera a eleição de novembro para iniciar as conversas, informou André Hernan.

É um desejo da Leila Pereira a extensão de contrato do Abel Ferreira após a reeleição. Confirmando a reeleição, é o desejo número 1 dela.

Quem trabalha com a carreira do Abel está ciente e aberto à negociação. Esse é o fato novo -- eles estão abertos a negociar uma renovação de contrato do Abel.

André Hernan

Segundo o jornalista, a tendência é que o português renove com o Palmeiras até 2027. O período coincide com o provável segundo mandato de Leila Pereira como presidente do clube.

A tendência é que aconteça isso pelo desejo do Abel de continuar no Brasil e pelo desejo da Leila, reeleita no Palmeiras, com a extensão dele até 2027.

André Hernan

